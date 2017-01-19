Чего ждать Украине от нового президента Европарламента Таяни

Европарламент (ЕП) получил нового президента — им стал 63-летний итальянец Антонио Таяни. Являясь представителем самой крупной политсилы ЕП — Европейской народной партии (ЕНП), он был избран в Брюсселе по итогам четвертого раунда тайного голосования. Таяни получил 351 голос против 282 голосов своего ближайшего конкурента Джанни Пителла. "Евросоюз переживает трудное время, мы должны справиться с кризисом. Как глава Европарламента, я буду нейтральным и сфокусируюсь на действительно важных вещах: безопасность, миграция и рабочие места", — завил Таяни. "Сегодня" изучила биографию итальянского политика и узнала, что его приход сулит Украине.

БИОГРАФИЯ. Свою карьеру Антонио Таяни начал в журналистике, успев в качестве специального корреспондента поработать в Ливане, Сомали и СССР. В большую политику он вошел в составе команды Сильвио Берлускони: в 1993-м стоял у истоков создания партии "Вперед, Италия", а в 1994-м стал ненадолго спикером Берлускони на посту главы правительства. Позже, в этом же году, его избрали в ЕП, где он представлял фракцию партии Берлускони. В 2008-м он стал еврокомиссаром по транспорту, сменив своего соотечественника Франко Фраттини, а в 2010-м в получил портфель комиссара по вопросам промышленности и предпринимательства. И уже в 2014-м Таяни снова вернулся к работе евродепутата, заняв пост вице-президента Европарламента.

УКРАИНСКИЙ ВОПРОС. В отношении Украины новоизбранный президент Европарламента громких заявлений пока не делал. Известно, что он несколько раз был у нас в гостях и в 2013-м, будучи на должности еврокомиссара по вопросам промышленности, подписал с тогдашним вице-премьером Александром Вилкулом соглашение о предоставлении 5 млн евро на улучшение спутниковой навигации. Кроме того, есть еще один повод для оптимизма — партию, в которую входит Таяни, считают одной из "проукраинских" в составе ЕП.

К слову, наш спикер ВР и президент Петр Порошенко уже поздравили Таяни с новым постом: "Рассчитываю на последовательность и непоколебимую поддержку Украины, командную работу и личные контакты", — отметил Порошенко.

По мнению экспертов, пока итальянский политик остается темной лошадкой для Украины. "Нужно учитывать, что глава ЕП не так влиятелен, как в Украине глава ВР. Он не может манипулировать повесткой дня или регламентом, ведь его полномочия строго ограничены (например, он не может влиять на рассмотрение украинского безвиза. — Авт.) В позиции Европарламента играет большую роль расстановка сил в партиях. И, с одной стороны, хорошим знаком является то, что его избрание определила поддержка ЕНП (по большей части друзья Украины). Но, с другой стороны, есть и риски — Таяни все же представитель Италии, где популярна позиция уменьшения санкций против РФ", — считает политолог Владимир Фесенко.

К тому же Таяни является соратником Берлускони — друга президента РФ Владимира Путина. Поэтому, по словам политолога Вадима Карасева, для Украины новый глава ЕП несет скорее тревогу: "Не стоит недооценивать влияние церемониальной фигуры, как его сейчас называют. Ведь его влияние в медийную эпоху колоссально — приход Таяни изменит риторику основных политических заявлений. Как выходец из Италии он будет гораздо мягче высказываться об РФ и гораздо требовательнее к Украине. А именно такие высказывания влияют на мнение как европейцев, так и международного сообщества".

На посту главы Европарламента итальянец Антонио Таяни сменит немца Мартина Шульца, занимавшего этот пост с 2014-го. За это время он запомнился украинцам жесткой позицией по отношению к РФ и своей поддержкой процесса евроинтеграции нашей страны. В преддверии окончания срока полномочий Шульц заявлял о намерениях баллотироваться на пост канцлера Германии в сентябре 2017 года, но позже неофициально уступил это право своему другу, коллеге по Социал-демократической партии и нынешнему вице-канцлеру Зигмару Габриэлю (официально имя своего кандидата партия озвучит 29 января). "Ожидается, что теперь Мартин Шульц сменит на посту действующего главу МИД Франка-Вальтера Штайнмайера (который намерен идти на выборы президента Германии 12 февраля 2017-го. — Авт.). Это очень важная и позитивная для Украины новость, в контексте дальнейшего сотрудничества", — считает политолог Владимир Фесенко. По мнению же его коллеги Вадима Карасева, отказ Шульца от претензий на канцлера тоже играет нам на руку: "В этом случае он, безусловно, проиграл бы Ангеле Меркель — у нее сильный авторитет и поддержка немцев. А так сильная фигура с симпатиями к Украине останется в политике".