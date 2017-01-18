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Черныш раскрыл детали плана по деоккупации Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7893/64_main.1484736430.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/64_tn.1484736430.jpg Политика По словам министра, в документе закреплено противодействие финансированию терроризма и недопущение действий, направленных на изменение границ Украины

Черныш раскрыл детали плана по деоккупации Донбасса

Сегодня, 12:44

По словам министра, в документе закреплено противодействие финансированию терроризма и недопущение действий, направленных на изменение границ Украины

Вадим Черныш. Фото: &quot;Громадське&quot;
Вадим Черныш. Фото: "Громадське"

План по деоккупации Донбасса предусматривает противодействие финансированию терроризма и недопущения действий, направленных на изменение границ или территориальной целостности Украины. Об этом во время заседания правительства заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Прозвучали заявления от одной из политических сил, что правительство приняло "страшный" план мероприятий по реализации основных принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Я хочу сказать, что этот план был разработан во исполнение действующего закона, который согласно Конституции приняла ВР", – сказал он.

По словам министра, в плане по деоккупации содержатся следующие пункты, а именно противодействие финансированию терроризма и недопущение действий, направленных на изменение границ или территориальной целостности Украины.

Также, он отметил, что предполагается предотвращение и недопущение любых действий на легитимизацию НВФ или террористических организаций, находящихся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия и тому подобное.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году перед пограничниками встанет задача выйти на международно-признанную государственную границу Украины в Донбассе.
Украина, Донбасс, терроризм, черныш, деоккупация

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Источник:

УНН

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