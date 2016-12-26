Чубаров: Некоторые государства из бывшего СССР могут признать Крым российским

МИД должно вызвать послов, чтобы обозначить им более жесткую позицию относительно недопустимости поведения их стран, считает нардеп

Беларусь, Армения, Казахстан и Узбекистан почти готовы признать территорию оккупированного Крыма не украинской. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат от БПП Рефат Чубаров.

По его словам, Министерству иностранных дел нужно привлекать послов и провести с ними работу относительно позиции их стран.

"Для меня болезненно, что четыре государства бывшего Советского Союза (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан), эти четыре государства, которые, можно сказать, почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия, как минимум, с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения", – сказал Чубаров.

Он подчеркнул, что в отличие от Донбассе, с Крымом нет ни контактов, ни европейских представителей.

"Там есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты (на Донбассе – ред.), а в Крыму они (оккупационная власть – ред.) никого не допускают. Мы работаем в Киеве в режиме чрезвычайной деятельности с теми членами Меджлиса, какие есть на материковой Украине", – добавил нардеп.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.

Однако среди стран, которые отказались поддержать резолюцию, оказались в недавнем прошлом братские народы – Беларусь, Армения, Казахстан и Узбекистан.