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Чубаров резко отреагировал на заявление Савченко по Крыму http://www.segodnya.ua/img/article/7893/42_main.1484734027.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/42_tn.1484734027.jpg Политика Глава Меджлиса назвал высказывание нардепа предательством по отношению к гражданам Украины и крымским татарам, которые остаются заложниками на полуострове

Чубаров резко отреагировал на заявление Савченко по Крыму

Сегодня, 12:07

Глава Меджлиса назвал высказывание нардепа предательством по отношению к гражданам Украины и крымским татарам, которые остаются заложниками на полуострове

Рефат Чубаров. Фото: AFP
Рефат Чубаров. Фото: AFP

Народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает заявление своего коллеги Надежды Савченко о сдаче оккупированного Крыма ради освобождения Донбасса крайне не приемлемым, оскорбительным и предательским. Об этом он заявил во время утреннего заседания парламента, передает 112.ua.

По его словам, это предательство по отношению к гражданам Украины и крымским татарам, которые остаются заложниками на полуострове

"Вчерашнее публичное высказывание нашего коллеги народного депутата Украины Надежды Савченко то что, мол, ради возвращения Донбасса надо отказаться от Крыма, является не только крайне не приемлемым, но и глубоко оскорбительным, циничным и предательским ко всем гражданам Украины и крымско-татарского народа, члены которого остаются заложниками российских оккупантов", – сказал Чубаров.

Он отметил, что говорил уже с Савченко по телефону и надеется, что она уточнит свою позицию относительно Крыма, так как считает Украина ничего не должна уступать агрессору.

"Я сегодня утром получил достаточное количество звонков из Крыма. Люди требуют объяснений, люди требуют четкой позиции государства. Я говорил уже по телефону с Надеждой. Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки агрессору! Более того, я с этой трибуны хочу призвать президента Украины как можно скорее созвать конституционную комиссию и уже заняться статусом Крыма, будущего нашего полуострова после его возвращения к фактическому контролю. Мы знаем одно, что ради сохранения Украины, для дальнейшего развития – ни одной уступки украинских земель", – подчеркнул глава Меджлиса.

Напомним, вчера, 17 января, Надежда Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Крым – это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс – они (депутаты – ред.) будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу".

В свою очередь у Путина ответили на предложение Савченко "обменять" Крым на Донбасс. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма не является дискуссионным для Москвы.
заявление, Крым, Донбасс, савченко, Чубаров

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