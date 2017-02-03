Чуркин – Великобритании: сначала верните Гибралтар, а потом критикуйте РФ по Крыму

Представитель РФ при ООН Виталий Чуркин предложил Великобритании вернут часть территорий а потом лишь критиковать Россию по вопросам Крыма. Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации на Донбассе, – передает InfoResist.

"Вновь о проблеме Крыма, причем же довольно агрессивно, как всегда, заговорил представитель соединенного королевства. Вновь сказав, что кризис в Украине начался именно с Крыма. Я не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке из вне. Что касается позиции Соединенного королевства, то хочу посоветовать — верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы", — сказал представитель страны агрессора.



Эти слова вызвали смех у нового представителя США в ОНН Никки Хейли.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, введя на полуостров свои войска и проведя там незаконный "референдум".