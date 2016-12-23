Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
"Депутат" от Крыма назвал свою версию исключения Савченко из ПАСЕ http://www.segodnya.ua/img/article/7822/24_main.1482434996.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/24_tn.1482434996.jpg Политика Политик считает, что Савченко неспроста решили изгнать из европейской площадки, где она может делать различные заявления для мирового сообщества

"Депутат" от Крыма назвал свою версию исключения Савченко из ПАСЕ

Сегодня, 04:28

Политик считает, что Савченко неспроста решили изгнать из европейской площадки, где она может делать различные заявления для мирового сообщества

Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»
Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»

Народного депутата Украины Надежду Савченнко убрали подальше от европейских политиков, исключив из украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, чтоб она не делала "неудобных" заявлений по Донбассу. Об этом рассказал "Ленте.ру" незаконно избранный в Госдуму РФ "депутат" от Крыма Руслан Бальбек.

Он предположил, что Киев опасается, что Савченко может делать неприемлемые заявления по Донбассу, которые могут навредить урегулированию конфликта

"Исключение Савченко из списков ПАСЕ — это опасение того, что она на европейской открытой площадке заявит, что силовой вариант в отношении Донбасса бесполезен, поэтому нужно идти на переговоры", — сказал Бальбек.

"Поэтому ее, как городского сумасшедшего, спрятали подальше от чужих глаз", — отметил "депутат" от Крыма.

"Парламентарий" также не исключает, что в скором времени украинский парламент проголосует за снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, "чтобы можно было посадить "отважную летчицу" в тюрьму".

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.

237 народных депутата проголосовали за постановление об исключении пункта из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ.

Позже сама Надежда Савченко заявила, что продолжит выполнять работу парламентария после исключения из делегации ПАСЕ. Также она отметила, что у нее в любом случае остается большой фронт работ.
Донбасс, пасе, савченко, исключение

Вы сейчас просматриваете новость ""Депутат" от Крыма назвал свою версию исключения Савченко из ПАСЕ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: ТАСС

Савченко о главарях боевиков: Они измучены, устали от войны и жалеют о ее начале

Вчера, 18:02

Нардеп назвала Захарченко и Плотницкого "умными людьми, которые очень трезво оценивают ситуацию"

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко назвала условия для демократического диалога с РФ

Вчера, 17:59

Нардеп считает, что у Кремля есть все для того, чтобы нормализовать отношения с Украиной

Политика

Надежда Савченко. Фото: Facebook

Савченко в Германии рассказала о российской агрессии

Вчера, 17:45

Россия развязала две войны и теперь решает свои интересы за счет жизней невинных людей, считает нардеп

Мнения

Мария Захарова. Фото: ТАСС

В МИД РФ едко прокомментировали исключение Савченко из ПАСЕ

Вчера, 16:46

Захарова напомнила, что Надежда вернулась из российского плена "живая и здоровая"

Политика

Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»

Савченко сама написала заявление о выходе из ПАСЕ - Залищук

Вчера, 16:08

Нардеп собирается принять участие в Парламентской Асамблее ОБСЕ

Политика

Тарас Березовец. Фото: Facebook

Березовец об исключении Савченко из ПАСЕ: Кремль лишился своего "представителя"

Вчера, 15:11

Эксперт считает, что парламентарии не только избавились от Савченко, но и "поставили подножку" Путину 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.