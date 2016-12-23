"Депутат" от Крыма назвал свою версию исключения Савченко из ПАСЕ

Политик считает, что Савченко неспроста решили изгнать из европейской площадки, где она может делать различные заявления для мирового сообщества

Народного депутата Украины Надежду Савченнко убрали подальше от европейских политиков, исключив из украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, чтоб она не делала "неудобных" заявлений по Донбассу. Об этом рассказал "Ленте.ру" незаконно избранный в Госдуму РФ "депутат" от Крыма Руслан Бальбек.

Он предположил, что Киев опасается, что Савченко может делать неприемлемые заявления по Донбассу, которые могут навредить урегулированию конфликта

"Исключение Савченко из списков ПАСЕ — это опасение того, что она на европейской открытой площадке заявит, что силовой вариант в отношении Донбасса бесполезен, поэтому нужно идти на переговоры", — сказал Бальбек.

"Поэтому ее, как городского сумасшедшего, спрятали подальше от чужих глаз", — отметил "депутат" от Крыма.

"Парламентарий" также не исключает, что в скором времени украинский парламент проголосует за снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, "чтобы можно было посадить "отважную летчицу" в тюрьму".

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.

237 народных депутата проголосовали за постановление об исключении пункта из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ.

Позже сама Надежда Савченко заявила, что продолжит выполнять работу парламентария после исключения из делегации ПАСЕ. Также она отметила, что у нее в любом случае остается большой фронт работ.