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Действия Савченко усложнили процесс обмена пленными – Бессмертный http://www.segodnya.ua/img/article/7869/83_main.1484063499.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/83_tn.1484063499.jpg Политика Он допустил, что нардеп, публикуя списки, возможно, руководствовалась добрыми намерениями

Действия Савченко усложнили процесс обмена пленными – Бессмертный

Сегодня, 17:49

Он допустил, что нардеп, публикуя списки, возможно, руководствовалась добрыми намерениями

Надежда Савченко, фото Zuma/ТАСС
Надежда Савченко, фото Zuma/ТАСС

Публикация народным депутатом Надеждой Савченко списка пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированном Донбассе, Крыму и в России, замедлит процесс обмена ими. Такое мнение высказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передает "112 Украина".

"Вы представьте, что сейчас может произойти после выброса такой информации? Очевидно, что будет замедлен этот процесс (обмена пленными, – Ред.), это как минимум, и такие вещи не ускоряют этот процесс. Они внесут дополнительную конфликтность во все эти процессы. А Кремль займет позицию: "как в Украине порядка не было, так и нет в этом отношении", – отметил Бессмертный.

Он допустил, что Савченко, совершая этот поступок, возможно, руководствовалась добрыми намерениями. "Но не всегда, когда хочешь сделать хорошо, получается добро", – отметил он.

Говоря о том, кто заинтересован в таких действиях нардепа, он заявил, что такие лица есть и внутри Украины, и в Кремле.

Сегодня Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также в аннексированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики на Донбассе.
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