Дипломат рассказал, чего ждать Украине от нового главы ОБСЕ
Представитель Украины в Австрии отметил, что глава ОБСЕ поддерживает теплые отношения с главой МИД Павлом Климкиным
Глава ОБСЕ Себастьян Курц будет ориентироваться на настроения своего электората и поэтому вряд ли станет вступать в конфронтацию с Российской Федерацией. Такое мнение озвучил посол Украины в Австрии Александр Щерба, сообщает "112 Украина".
"Себастьян Курц – это политик, который ориентируется на настроения своего электората, а его электорат не является проукраинским или пророссийским. Он проавстрийский. Нельзя от него ожидать, что он войдет в конфронтацию с РФ", – заявил Александр Щерба.
При этом представитель Украины в Австрии отметил, что глава ОБСЕ поддерживает теплые отношения с главой МИД Павлом Климкиным. "У Себастьяна Курца очень дружественные отношение с нашим министром Павлом Климкиным. Там действительно есть личная, как говорят американцы, химия, на личном уровне. Они понимают друг друга", – отметил он
По словам Александра Щербы, глава внешнеполитического ведомства Австрии является политиком, который в следующем году будет занимать должное место в Австрии. "Это политик с большим будущим. У него есть желание дать какой-то результат, и некоторые говорят, что он может стать канцлером Австрии", – уверен украинский дипломат.
Напомним, 1 января Австрия возглавила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, переняв эти полномочия у Германии. Как заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, война на востоке Украины является приоритетом для Австрии. Он также отметил, что главная задача миссии ОБСЕ в Украине заключается в улучшении ситуации для местного населения.
Ранее Себастьян Курц сообщил, что в настоящее время среди членов ОБСЕ нет "необходимой поддержки" для введения вооруженной миссии на Донбассе.
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