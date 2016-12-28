Дипломатические победы и поражения Украины: с кем Киеву дружить в 2017 году

Уходящий 2016 год принес настоящий геополитический шок для всего мира. Результаты референдумов в Голландии (по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС) и в Великобритании (BREXIT - за выход из ЕС), избрание Дональда Трампа президентом США и нарастающий евроскептицизм в Европе взбудоражили ключевые мировые столицы. Война в Сирии, гибридные войны России, попытка госпереворота в Турции, серия терактов в Европе, потоки беженцев с Ближнего Востока – весь год происходят события и процессы, подрывающий устоявшийся мировой порядок. Украине приходится приспосабливаться к стремительно меняющимися тенденциям, так как весомо повлиять на мировую политику Киев пока не может. Но, к примеру, налаживать отношения с офисами оппозиционных к Украине политиков, которые имеют все шансы победить на выборах во Франции, Киеву по силам и даже необходимо. По крайней мере, чтобы не допустить такой же ошибки, как в случае с американскими выборами, когда Украина делала ставку на победу Хиллари Клинтон. Развивать отношения придется с Польшей, Турцией и Израилем, так как проблемных вопросов в отношениях с этими странами оказалось немало. А вот в отношениях с Россией все, скорее, зависит не столько от Украины, сколько от позиции новоизбранного президента США, а также Германии и Франции после выборов там. "Сегодня.ua" проанализировал, как складывались отношения Украины с соседями и ключевыми мировыми партнерами, и какую работу над ошибками Киеву предстоит провести в 2017 году.

Голландцы на референдуме высказались против ратификации СА между Украиной и ЕС. Фото AFP

Миссия выполнима: как Украине перезагрузить отношения с союзниками в ЕС

Первым испытанием в начале 2016 года в отношениях Украины и Евросоюза стали результаты консультативного референдума 6 апреля в Нидерландах. Против Ассоциации с Украиной высказались 61% участников референдума, за – более 38% (явка составила 32,28%). Лидеры Украины и ЕС убеждали, что голландцы проголосовали не столько против Украины, сколько против действующей политики ЕС, которая привела к миграционному кризису, и премьера Голландии Марка Рютте. С апреля вплоть до середины декабря в ЕС искали юридическую лазейку, как закончить ратификацию Соглашения с Украиной, и результаты голландского референдума учесть. Хотя учитывать их не обязательно, поскольку референдум был консультативным.

"В конце октября была критическая ситуация с ратификацией Соглашения об ассоциации. Премьер Голландии Марк Рютте позвонил Петру Порошенко и сказал, что послезавтра отзывает подпись Голландии под Соглашением об ассоциации. Украина задействовала все международные каналы, в том числе и вице-президента США Джо Байдена (чтобы переубедить Голландию – Авт.), провели более 20 телефонных переговоров с нашими западными партнерами", – рассказал "Сегодня.ua" источник в АП. Позже, по словам источника, были попытки поставить на голосование в Сенате Голландии вопрос об отзыве подписи под Соглашением и вопрос о недоверии правительству (инициировала оппозиция – Авт.), но голосов не хватило.

Все это вылилось в разработку дополнительного соглашения-разъяснения для Голландии, текст которого утвердили на саммите лидеров ЕС 15-16 декабря. В документе говорится: 1. Соглашение не предусматривает членства Украины в ЕС; 2. Соглашение не дает Украине доступ к структурным фондам ЕС; 3. Соглашение не дает Украине гарантий безопасности; 4. Соглашение не дает Украине право на участие в оборонных союзах; 5. Соглашение не дает украинцам право на трудоустройство в ЕС. "Зрадой" это назвать нельзя, поскольку юридической силы такое дополнение-разъяснение к Соглашению с Украиной не имеет, но и "перемогой" назвать трудно. В погоне за голосами оппозиционного электората накануне парламентских выборов в Голландии в марте 2017 года, лидерам Украины и ЕС (особенно ЕС) не хватило политической воли переубедить Марка Рютте найти другой компромиссный выход.

Следующим испытанием для Украины стала турбулентность в отношениях с Польшей. Все началось с признания польским Сеймом Волынской трагедии геноцидом поляков. В ответ на действия польского Сейма в начале сентября Верховная Рада принимает заявление, которым осуждает односторонние действия Сената и Сейма. И это несмотря на официальный визит президента Польши Анджея Дуды в Киев как раз на 25-летие Независимости Украины и договоренность с Петром Порошенко о продолжении диалога по сложным историческим вопросам.

"Решение Верховной Рады правильное. Мы не должны вдаваться в историю – ее нужно оставить историкам. Мы пытались к этому призвать и наших польских коллег. Политизация истории – это советский тоталитарный подход. Призвав к сотрудничеству, мы уверены, что дальше мы сможем строить наши отношения уже так, как этого требует вызов времени. А время сложное – мы все знаем, что всегда в противостоянии между украинцами и поляками победителем была Россия", – заявляла вице-спикер ВР и соавтор заявления Оксана Сыроид.

Эксперты придерживаются другого мнения. По мнению директора Института внешней политики Алены Гетьманчук, украино-польские отношения не выйдут на новый уровень, пока украинский парламент не проголосует поправки в закон "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке". В законе важно уточнить, что статус борцов за независимость Украины не распространяется на лиц, действия которых квалифицируются как преступление против человечности.

Подводя итог отношений Украины с партнерами в Евросоюзе, нельзя не вспомнить о двух ключевых союзниках по "нормандскому формату" переговоров с Россией – Германии и Франции. Для Киева поддержка со стороны Парижа и Берлина крайне важна. Особенно Берлина, который играет роль последней скрипки в принятии решений в ЕС, в том числе и по продлению антироссийских санкций. Хорошей новостью для Украины стала лидирующая позиция канцлера Ангелы Меркель накануне выборов в Бундестаг в следующем году. В четвертый раз она выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера и по последним соцопросам Меркель поддерживают более 56% немцев. Единственное, о чем Украине стоит беспокоиться, так это о шансах нынешнего главы немецкого МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера стать следующим президентом Германии. Для Украины Штайнмайер фигура неоднозначная. С одной стороны в переговорах "нормандской четверки" он придерживается украинских интересов, с другой – стоит помнить его заявления о скорейшей имплементации Киевом политической части "Минских соглашений".

Штайнмайер следит за ситуацией на Донбассе. Фото AFP

Но если в Германии ситуация более менее благоприятна для Украины, то во Франции, где в апреле-мае следующего года состоятся президентские выборы, она не радужная. По последним соцопросам, во второй тур выходят два пророссийских политика – победитель праймериз французских правых и центристов, экс-премьер Франсуа Фийон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. За Фийона готовы проголосовать 26%, за Ле Пен – 24%. В Украине Марин Ле Пен знают как симпатика Кремля. Она неоднократно выступала за отмену санкций против России, выход Франции из НАТО и формирование военного альянса с Москвой. Главный противник Ле Пен Франсуа Фийон в пророссийской риторике ушел недалеко. "Фийон был 5 лет премьером во время президентства Саркози, когда Путин был официально премьером Дмитрия Медведева. Они с тех пор поддерживают хорошие отношения, и Фийон тот, который продал российскому государству место, чтобы построить новый храм возле Эйфелевой башни (российский православный духовно-культурный центр на парижской набережной Бранли – Авт.). Фийон был премьером Саркози, когда тот продал "Мистрали" России", – говорила в интервью "Сегодня.ua" Сесиль Вессье, доктор политических наук, профессор российских и советских исследований в Реннском университете.

Баланс французской политики, да и всего Евросоюза может сильно измениться от результатов выборов президента во Франции. "Для Украины сейчас важно наладить связи с командами тех кандидатов, которые лидируют во Франции. Чтобы не вышло так, как с Америкой. Украина здесь должна действовать на опережение, налаживать контакты и доносить свою позицию об урегулировании конфликта на Донбассе", – сказала "Сегодня.ua" замдиректора Института мировой политики Екатерина Зарембо.

К тому же, Франция – участник переговоров в "нормандском формате". Хоть эксперты и говорят, что официальный Париж в этом вопросе пребывает скорее в тени Берлина, но от исхода президентских выборов будет зависеть, кто будет представлять Францию за столом переговоров по Украине. В случае прихода к власти пророссийского политика на смену нынешнему министру иностранных дел Жан-Марку Эро может прийти такой же пророссийский дипломат.

Война по расписанию: Россия запретила транзит украинских грузов, Украина грозит введением визового режима

Кроме продолжающейся военной агрессии России на Донбассе и дальнейшей оккупации Крыма, начало 2016 года в российско-украинских отношениях ознаменовалось новым витком торговой войны. Россия приостановила для Украины действие договора СНГ о зоне свободной торговли, ввела пошлины на некоторые виды наших товаров, а на продукты – эмбарго. Украина пошла на зеркальные санкции и со 2 января Кабмин ввел санкции и пошлины на российские товары и продукты. Также с 1 января 2016 года Россия запретила транзит украинских товаров через свою территорию, распространив его в июле и на транзит украинских товаров в Казахстан, Киргизстан и другие страны.

Весь 2016 год, как и предыдущий, эксперты пугали возможным полномасштабным вторжением со стороны России. "Конечно, Россия может это сделать, – говорил в интервью "Сегодня.ua" научный сотрудник Королевского института международных отношений Джеймс Шерр. – Одна область, где Украина и Запад могут быть удивлены, – запуск военно-морских операций против Украины в направлении Мариуполя. Я не говорю, что эти вещи произойдут. Все, что я предполагаю, возможность, что все эти вещи могут произойти в течение следующих шести месяцев. И к этому нужно относиться очень серьезно".

К счастью, этого не произошло, но четко к 25-летию Независимости Украины Россия развернула учения на восточных границах и, по словам представителя Киева в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Евгения Марчука, открыто и в большом количестве поставляла на Донбасс и в Крым много тяжелой военной техники, в основном наступательного характера. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, сегодня на территории оккупированного Россией Крыма находятся более 24 тысяч военных, 40 танков, более 550 бронированных машин, около 100 артиллерийских систем, более 50 систем залпового огня.

Что за 2016 год можно отнести к победам Украины на фронте гибридной войны с Россией, так это историю, связанную с прорывом украинской диверсионной группы в Крым. В начале августа российская ФСБ обвинила "украинскую диверсионную группу" в терроризме в Крыму и убийстве двух российских военных. Фээсбэшники заявили, что предотвратили теракты, которые якобы готовило главное разведуправление Минобороны Украины. Россия даже экстренное заседание Совбеза ООН по этому вопросу созвала. Но никто не встал на сторону Кремля. По словам постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко, действия РФ резко осудили на закрытом заседании Совбеза. Даже Китай не стал обсуждать этот вопрос, еще раз напомнив России, что Крым – это Украина.

Продолжая накручивать истерию, Россия в лице премьера Дмитрия Медведева заявила о возможном разрыве дипотношений с Украиной. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров дал задний ход, завив, что пока речь о введении визового режима не идет. Но буквально неделю назад о введении визового режима с РФ вновь заговорили в украинском МИДе. "У нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать, когда мы будем вводить визовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением о том, как мы это будем делать и по временным рамкам (введения визового режима с РФ – Авт.)", – заявил на днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Многие политики и эксперты ратуют за введение визового режима, приводя в пример Грузию, которая разорвала дипотношения с РФ в сентябре 2008-го в ответ на агрессию России и признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Тогда интересы Тбилиси по вопросам с РФ начала представлять Швейцария. Через четыре года Грузия отменила визы для россиян, но визы на въезд в Россию грузины до сих пор получают в диппредставительствах Швейцарии. Правда, ж/д и авиасообщение между странами остановлено не было, как и торгово-экономические связи.

Что же касается выполнения Россией "Минских соглашений", здесь стороны не продвинулись ни на шаг. И последняя эскалация военных действий со стороны боевиков на Светлодарской дуге - лишнее тому подтверждение.

Лидеры Украины, Франции, Германии и России как обычно заявили о приверженности минским договоренностям. Фото AFP

По сути, не принесла результатов и первая за год встреча лидеров "нормандской четверки" 19 октября в Берлине. Хоть стороны и договорились разработать и презентовать до конца ноября "Дорожную карту" – пошаговый план имплементации "Минских соглашений" – из-за позиции России документ не могут согласовать. Все, о чем удалось более-менее договориться, это перемирие на предстоящие новогодние праздники. Правда, гарантий соблюдения режима прекращения огня никто не дает. Во всем остальном эксперты сходятся во мнении, что Кремль выжидает и не предпринимает никаких резких движений по отношению к Украине и Донбассу, пока не поймет, какой будет политика нового хозяина Белого Дома (особенно в отношении санкций), и кто же будет новым президентом во Франции.

Новый хозяин Белого Дома: может ли внимание Обамы смениться безразличием Трампа

Отношения Украины и США в 2016 году можно условно разделить на предвыборный и поствыборный период. В повестке дня внешней политики Администрации Барака Обамы Украина всегда была в топ-приоритете. Но такие действия Штатов были продиктованы скорее агрессивными действиями России, чем интересом сверхдержавы к Украине. За этот год украинская армия получила более тысячи американских приборов ночного видения, радиолокационные комплексы, учебное и медицинское оборудование, средства защищенной связи и тактические беспилотники. Американские инструкторы продолжают обучать батальоны ВСУ и Сил специальных операций и помогают разрабатывать долгосрочную программу подготовки военных кадров.

В 2016-м США предоставили Украине значительную финансовую помощь – $335 млн на развитие сферы безопасности и обороны, а также $1 млрд кредитных гарантий со сроком погашения 5 лет. На 2017-й в планах американских властей на нужды украинской оборонки выделить уже $350 млн. "Увеличение помощи демонстрирует продолжающуюся поддержку Украины Конгрессом перед лицом российских действий на Донбассе", – сказал "Сегодня.ua" бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Его мнение разделяет и бывший посол США в Украине Джон Хербст. Правда, по словам дипломатов, до сих пор неизвестно, может ли часть этих денег пойти на предоставление Украине летальных видов вооружений. Как известно, в конце сентября Конгресс принял закон "О поддержке стабильности и демократии в Украине", который, среди прочего, предусматривает возможность предоставления Украине летального оружия. Но дальнейшее принятие закона Сенатом заблокировала Администрация Обамы. "Вряд ли Обама сделает это (разблокирует принятие закона – Авт.) в последние недели пребывания в офисе (в Белом доме – Авт.). Мы должны будем увидеть, кто будет в Администрации Трампа на наивысших уровнях, и какую политику будет разрабатывать Администрация", считает Джон Хербст.

Трамп может уделять меньше внимания Украине. Фото: AFP

Правда, по словам экспертов, именно американский президент определяет, как будет распределяться финансовая помощь Украине. "И вполне вероятно, что Трамп не позволит потратить $350 млн или часть из них на летальное оружие. Скорее всего, деньги пойдут на обучение (и тренировки украинских военнослужащих – Авт.), нелетальное оружие и т д", – сказал "Сегодня.ua" профессор политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси) Александр Мотыль.

Более того, на внешнюю политику Белого Дома будет влиять и офис госсекретаря. И кандидат Трампа на этот пост вызывает опасения. На должность номинирован Рекс Тиллерсон – экс-глава нефтегазовой корпорации Exxon Mobil, кавалер российского ордена Дружбы, врученного лично Владимиром Путиным, много лет работал с Россией и выступал за отмену санкций. По мнению американских аналитиков, это может стать первым шагом для налаживания отношений с Россией. Ведь еще во время избирательной кампании Трамп не раз говорил, что может встретиться с Путиным для решения насущных проблем. Но, по словам многих экспертов, уже все забыли, что такие же заявления делал и Барак Обама во время президентских выборов в 2008-м.

Да и украинской власти, которая делала ставку на победу Хиллари Клинтон, стоит в ускоренном порядке налаживать отношения с офисом Дональда Трампа, чтобы судьбу Украины не решали за спиной самой Украины. По информации источников "Сегодня.ua" в Администрации президента Украины, дипломатическими офисами украинского и американского президентов готовится встреча Порошенко и Трампа в первые месяцы 2017 года. Возможно, по словам источников, это будет февраль. Кроме того, как советуют эксперты, важно усиливать имеющийся двухпартийный консенсус в Палате представителей и Сенате США. "Конгресс должен не только оставаться надежным союзником Украины, но и помочь сделать новую администрацию США союзником Украины. Активная межпарламентская деятельность нужна для принятия Сенатом США законопроекта №5094 "Акт стабильности и демократии в Украине". Этот законопроект предусматривает отказ США признать российскую аннексию Крыма, а также необходимость восстановления Украиной контроля над границей как условия отмены санкций", – считает директор Института мировой политики Алена Гетьманчук.

Тель-Авив и Киев повздорили: от обвинений в причастности ОУН к Холокосту до дипломатического скандала в Совбезе ООН

До событий последних месяцев, которые привели к открытой дипломатической конфронтации Киева и Тель-Авива, украино-израильские отношения развивались очень медленно, если не сказать, что вообще не развивались. Хоть во время визита Петра Порошенко в Израиль в декабре 2015 года официальные власти Израиля и осуждали российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма, официально на международной арене они об этом предпочитали не говорить. Правда, последнюю резолюцию о соблюдении прав человека в Крыму, которая признала полуостров оккупированным Россией, Тель-Авив таки поддержал (но до этого по пяти важным для Украины резолюциям в ООН Израиль воздерживался от голосования).

С начала военной агрессии России против Украины Израиль, который более 60 лет находится в состоянии войны, так и не предоставил Украине военно-техническую помощь, несмотря на многочисленные обращения Киева. В то же время Израиль постоянно оплачивает лечение и реабилитацию украинских солдат и офицеров и согласился на приезд 20 тысяч украинских строителей согласно ратифицированному соглашению о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля. В ноябре Украина, в свою очередь, направила в Израиль два самолета Ан-32 для ликвидации масштабных лесных пожаров в районе города Хайфа.

Первые нотки напряжения в двусторонних отношениях прозвучали после выступления президента Израиля Реувена Ривлина в конце сентября в Верховной Раде. Он назвал бойцов ОУН соучастниками Холокоста. Тогда это вызвало волну возмущения в украинском обществе и экспертной среде.

"Во время выступления Реувен Ривлин позволил себе, по моему мнению, определенные некорректные и недипломатичные оценки определенных страниц трагической украинской истории, в частности, ОУН. Мне очень жаль, что президент Израиля не слышал предыдущие выступления, где Праведники, лидеры еврейских общин, представители различных религиозных конфессий, украинские патриоты, как, к примеру, академик Иван Дзюба, который первым громко поднял тему Бабьего Яра, вспоминали невинно убиенных и их спасителей, среди которых было очень много простых украинцев. Которые рисковали своей жизнью и жизнью традиций своих детей, чтобы спасти еврейские семьи и еврейских детей", – написала тогда в своем Facebook первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Во второй раз дипломатический скандал Израиль раздул 24 декабря после голосования в Совбезе ООН по резолюции с требованием к Израилю прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных с 1967 года палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим.

Украина вместе с другими членами Совбеза поддержала резолюцию. Фото AFP

Принятие резолюции, по информации европейских СМИ, стало возможным благодаря позиции США: они не заблокировали рассмотрение документа, как постоянно делали до этого, а лишь воздержались при голосовании. Все остальные 14 членов Совбеза, в том числе и Украина, поддержали резолюцию, что вызвало негативную реакцию Тель-Авива. Причем настолько негативную, что премьер Биньямин Нетаньяху отменил визит украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль. Волна возмущения поднялась и в украинской экспертной среде. Правда, скорее потому, что пока Израиль вовсю ругал Украину (а по неофициальной информации Нетаньяху звонил накануне голосования Гройсману и просил повлиять на позицию Украины при голосовании в ООН), украинский МИД молчал. Ответ Министерства последовал только через двое суток после начала дипломатического скандала.

По словам спикера МИДа Марьяны Бецы, Украина не могла воздержаться при голосовании в ООН, так как это бы фактически означало признание российских действий в Крыму. Но позицию Министерства не разделяет депутатский корпус. Да и не прекращаются слухи о том, что поддержать резолюцию Украину попросили Штаты. "Когда Украина не поддержала Израиль, это выглядело очень странно на международной арене. Нельзя проводить аналогии оккупации Крыма с ситуацией, которая происходит в Израиле… В парламенте очень много людей не поддерживают позицию представителей МИД. Я думаю, что в ближайшее время об этом будут официальные заявления", – заявил руководитель группы ВР по межпарламентским связям с Израилем Георгий Логвинский.

По словам Владимира Гройсмана, не нужно повышать градус и накалять обстановку. Офисы двух премьеров продолжают консультации и диалог, а в ближайшее время визит украинского премьера в Израиль таки состоится. Правда, израильские эксперты обижены на позицию Украины, считают, что Киев попал под влияние Вашингтона и вскоре может проснуться в мире, где у него не останется друзей. Украинские эксперты с такими категоричными доводами не согласны, но признают, что украинской внешней политике не хватает стратегии и скоординированных действий, в том числе и по отношению к Израилю.

Точка невозврата: почему Киев и Анкара поставили двусторонние отношения на паузу

Если говорить об отношениях Турции и Украины, до середины 2015-го они развивались скорее в русле украино-израильских отношений. На словах турецкие власти нас поддерживали, но официально на международной арене эту поддержку никогда не демонстрировали, за исключением вопроса по крымским татарам и поддержки Украины в ООН по крымскому вопросу (в ноябре этого года Турция выступила одним из соавторов резолюции, в которой Россия называется государством-оккупантом). Но Турция так и не присоединилась к антироссийским санкциям Запада. С июня 2014 года Turkish Airlines регулярно летали в оккупированный Симферополь. Экономические санкции против Кремля Анкара также не поддержала и даже заработала на экспорте с/х продукции в Россию после того, как та ввела ответное эмбарго на такую же продукцию из Европы.

События приобрели резкий поворот после сбитого Турцией российского истребителя Су-24: Кремль фактически запретил продавать туристические туры в Турцию и ввел экономические санкции на ввоз некоторых турецких товаров. Пытаясь компенсировать экономические потери от действий России, которые по разным оценкам достигли $10 млрд, турецкие туроператоры делали 20-30% скидки украинцам на отдых в Турции и активно интересовались инвестициями в украинскую инфраструктуру. В украино-турецких отношениях наметилось потепление, и в феврале с официальным визитом в Киев налаживать двустороннее сотрудничество приехал премьер Турции.

"Украина для нас – это не просто соседняя страна, это страна, отношения с которой носят стратегический характер. Для нас является фундаментальной ценностью территориальная целостность и независимость Украины, поэтому мы Крым воспринимаем как неотъемлемую часть Украины", – говорил премьер Турции Ахмет Давутоглу.

У Петра Порошенко были даже идеи привлечь Турцию к переговорному формату "Женева+" по возвращению Крыма. Но, как и в случае с "Будапештским" форматом, Россия отказалась принимать в нем участие. Но и Турция, увидев, что за счет Украины и других стран потери от российских санкций компенсировать не удалось, пошла на сближение с Россией. В конце июня Эрдоган извинился перед Россией за сбитый самолет, что, по словам бывшего посла США в Украине Джона Хербста, не является обычной практикой для турецкого лидера. Москва тут же поприветствовала такие действия Турции и отменила все экономические санкции, в том числе и ограничение на продажу турпутевок.

Правда, в этом вопросе есть еще один момент. На сближение с Россией Турция пошла еще и из-за позиции Евросоюза. Вплоть до лета этого года обсуждалась возможность пакетного голосования в Европарламенте и Совете ЕС вопроса об отмене виз сразу для четырех стран – Украины, Грузии, Косово и Турции. Но потом власти ЕС, несмотря на данные ими обещания, исключили Турцию из безвизового пакета, что подтолкнуло Анкару на сближение с Москвой, а официальный Брюссель за репрессии против оппозиции после неудавшегося в Турции госпереворота – к угрозам приостановить диалог о членстве в ЕС.

Вопреки пессимистическим прогнозам экспертов, от сближения Турции с Россией турпоток из Украины в Турцию не уменьшился. Как и товарооборот: по данным Госстата объемы украинского экспорта в Турцию превышают импорт за январь-сентябрь этого года на $826 млн или ровно на 50%. Чего не скажешь о политической составляющей – официальные дипломатические отношения Киева и Анкары, похоже, поставили на паузу, причем обе стороны.