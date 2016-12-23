Драка в Раде: Два депутата устроили разборки (видео)

Во время стычки парламентариев их коллеги пришли на помощь и смогли их разнять, предотвратив "бойню"

Под конец рабочей недели парламентарии, которых и так было не густо в парламенте, умудрились устроить конфликт, передает УНИАН.

Так, внефракционный народный депутат Михаил Головко и его коллега из БПП Павел Кишкарь устроили потасовку, на которую сбежались несколько парламентариев.

Как отмечает издание, началось все с того, что пока Головко выступал на трибуне по ситуации в компании "Укргаздобыча", Кишкарь что-то выкрикивал со своего рабочего места, на что тот попросил не перебивать.

Однако на этом противостояние не закончилось и Головко направился к своему коллеге разбираться, после чего конфликт перерос в стычку. Кишкарь сказал, что Головко "врет". Головко ушел, и напоследок сказал несколько слов в адрес Кишкаря.

После этого Кишкарь пошел за оппонентом, между ними началась стычка, но остальные депутаты успели их разнять.

Напомним, что последним депутатским конфликтом с применением физической силы была потасовка лидера Радикальной партии Олега Ляшко и члена "Оппозиционного блока" Юрия Бойко. Тогда политики устроили драку прямо на заседании согласительного совета.