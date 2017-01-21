Другим нардепам в Украине ничего не угрожает – глава СБУ
У спецслужбы нет информации об угрозе безопасности еще каких-то парламентариев, заявил Грицак
Безопасности народных депутатов, за исключением того, на которого готовилось покушение, ничто не угрожает, заявил глава СБУ Василий Грицак.
"У нас, к счастью или к сожалению, нет данных об угрозе безопасности еще кому-то из конкретных народных депутатов Украины на эту минуту", – сказал он на брифинге в субботу в Киеве.
Как сообщалось, на брифинге в субботу Грицак проинформировал, что было предотвращено покушение на жизнь народного депутата Украины и о причастности к преступлению спецслужб РФ. Фамилию народного депутата глава СБУ не назвал.
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