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Другим нардепам в Украине ничего не угрожает – глава СБУ http://www.segodnya.ua/img/article/7904/68_main.1485003848.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/68_tn.1485003848.jpg Политика У спецслужбы нет информации об угрозе безопасности еще каких-то парламентариев, заявил Грицак

Другим нардепам в Украине ничего не угрожает – глава СБУ

Сегодня, 15:03

У спецслужбы нет информации об угрозе безопасности еще каких-то парламентариев, заявил Грицак

Василий Грицак. Фото: из открытых источников
Василий Грицак. Фото: из открытых источников

Безопасности народных депутатов, за исключением того, на которого готовилось покушение, ничто не угрожает, заявил глава СБУ Василий Грицак.

"У нас, к счастью или к сожалению, нет данных об угрозе безопасности еще кому-то из конкретных народных депутатов Украины на эту минуту", – сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Как сообщалось, на брифинге в субботу Грицак проинформировал, что было предотвращено покушение на жизнь народного депутата Украины и о причастности к преступлению спецслужб РФ. Фамилию народного депутата глава СБУ не назвал.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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