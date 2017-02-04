Дуда напомнил Путину о долгах перед Польшей и Украиной

Сегодня, 06:26

По мнению президента Польши, его страна является таким же членом НАТО, как и другие государства-члены альянса, поэтому она хочет иметь гарантии безопасности

Анджей Дуда. Фото: Krzysztof Sitkowski / KPRP
Анджей Дуда. Фото: Krzysztof Sitkowski / KPRP

Президент Польши Анджей Дуда напомнил России, что она должна вернуть Варшаве и Украине для того, чтобы говорить о добрососедских и партнерских отношениях. Анджей Дуда считает, что Россия должна не только вернуть Польше обломки президентского самолета Ту-154М, потерпевшего катастрофу под Смоленском 10 апреля 2010, но и вернуть Крым Украине. Об этом президент заявил в эфире телеканала TVP1, сообщает Польское радио.

"Это очевидное и явное нарушение международного права. В связи с тем, что я сказал, мы ожидаем соблюдения международного права, что является гарантией мира", – подчеркнул Дуда. Президент подчеркнул, что Польша поддерживает все шаги, которые способствуют завершению войны в Украине и решительно выступает против "любых провокаций".

Дуда также отметил, что Польша является таким же членом НАТО, как и другие государства-члены альянса, поэтому она хочет иметь гарантии безопасности, предусмотренные Североатлантическим договором о коллективной обороне. "Хотим иметь настоящие гарантии безопасности, а не только на бумаге, предусмотренные статьей 5. Настоящей гарантией безопасности является присутствие сил Североатлантического альянса в нашей стране и к этому мы стремились, принимая постановления предыдущего саммита НАТО. Этой цели удалось достичь", – отметил президент Польши.

Безопасность формирует сила, а не договора, считает польский президент. Он добавил, что сегодня ведется колоссальная работа по присутствия союзнических сил в Польше. "Когда меня спрашивают, для чего это Вам, я отвечаю: для того, что мы уже много лет с НАТО, но не имеем ощущение, что НАТО с нами", – сказал Дуда.
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