Дюмон рассказала о судьбе "Нормандского формата" после выборов во Франции

Сегодня, 11:59

По словам посла, Франция готова поддерживать Украину по выходу из этого кризиса

Изабель Дюмон. Фото: volyn.com.ua
Изабель Дюмон. Фото: volyn.com.ua

Нормандский формат" переговоров по ситуации на Донбассе сохранится после выборов президента во Франции. Об этом сегодня журналистам сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Франция как государство готова поддерживать Украину по выходу из этого кризиса. Сейчас мы видим, что ситуация политически малоподвижна. На Донбассе потери продолжаются, к сожалению, поэтому мы намерены продолжать искать выход... Скорее всего, да ("Нормандский формат" сохранится, – ред.). То, что было сказано (во время телефонного разговора лидеров "нормандской четверки", – ред.) со стороны и России, и Украины, что обе страны хотят продолжить этот формат. Я не могу говорить о будущем правительстве Франции, но, скорее всего, оно продолжит", – сказала она.

Напомним, Дюмон заявила, что Россия обязана выполнять решения, принятые Международным судом ООН в Гааге.
Франция, Донбасс, нормандская четверка, нормандский формат, дюмон

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Источник:

РБК-Украина

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