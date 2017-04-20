Дюмон рассказала о судьбе "Нормандского формата" после выборов во Франции

Нормандский формат" переговоров по ситуации на Донбассе сохранится после выборов президента во Франции. Об этом сегодня журналистам сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Франция как государство готова поддерживать Украину по выходу из этого кризиса. Сейчас мы видим, что ситуация политически малоподвижна. На Донбассе потери продолжаются, к сожалению, поэтому мы намерены продолжать искать выход... Скорее всего, да ("Нормандский формат" сохранится, – ред.). То, что было сказано (во время телефонного разговора лидеров "нормандской четверки", – ред.) со стороны и России, и Украины, что обе страны хотят продолжить этот формат. Я не могу говорить о будущем правительстве Франции, но, скорее всего, оно продолжит", – сказала она.

Напомним, Дюмон заявила, что Россия обязана выполнять решения, принятые Международным судом ООН в Гааге.