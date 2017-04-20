Дюмон рассказала о судьбе "Нормандского формата" после выборов во Франции
По словам посла, Франция готова поддерживать Украину по выходу из этого кризиса
Нормандский формат" переговоров по ситуации на Донбассе сохранится после выборов президента во Франции. Об этом сегодня журналистам сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.
"Франция как государство готова поддерживать Украину по выходу из этого кризиса. Сейчас мы видим, что ситуация политически малоподвижна. На Донбассе потери продолжаются, к сожалению, поэтому мы намерены продолжать искать выход... Скорее всего, да ("Нормандский формат" сохранится, – ред.). То, что было сказано (во время телефонного разговора лидеров "нормандской четверки", – ред.) со стороны и России, и Украины, что обе страны хотят продолжить этот формат. Я не могу говорить о будущем правительстве Франции, но, скорее всего, оно продолжит", – сказала она.
Напомним, Дюмон заявила, что Россия обязана выполнять решения, принятые Международным судом ООН в Гааге.
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