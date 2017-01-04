Эксперт рассказал, чего ждать от Путина в 2017 году

В 2017 году следует ожидать, что США и Россия предпримут попытки наладить отношения. Как считает политолог Владимир Фесенко, переговоры двух стран начнутся сразу же после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Впрочем, эксперт не исключает, что возобновление противостояния этих стран – это всего лишь вопрос времени. Но пока будут вестись переговоры и налаживаться связи, "военное" внимание президента России Владимира Путина будет направлено в первую очередь на Сирию. Но, при этом, Украине не стоит рассчитывать на прекращение войны на Донбассе, считает эксперт.

Как отмечает политолог Владимир Фесенко, Путин и Трамп предпримут попытку договориться сразу же после инаугурации второго.

"Я не ожидаю, что будет какая-то противоположность, что после этого противостояния будет некий союз и сразу обо всем договорятся. Я в этом не уверен. Может быть, скорее, период некой условной перезагрузки, когда спорные проблемы могут отставить в стороне, смягчить санкции – вряд ли снять полностью, а вот смягчить могут. Вряд ли признает администрация Трампа Крым российским, это крайне маловероятно. А вот по Донбассу может быть предпринята очередная попытка реализовать Минские договоренности. Другое дело – вряд ли это будет удачным, потому что, если этот вопрос будет решаться без Украины, то эта попытка будет обречена на провал. Во-вторых, если будет предложена та же формула, что и раньше – сначала выборы, а потом все остальное, то эта формула не будет принята украинским обществом, украинским парламентом, и опять-таки, будет обречена на провал", – считает Фесенко.

Впрочем, договориться по другим вопросам России и США будет тоже не так просто.

"По Сирии могут прийти к некой модели взаимодействия против ИГИЛ, а вот как будет дальше обстоять дело – вопрос открытый. Трампу безразлично, будет Асад (президент Сирии Башар Асад – Авт.) или нет, он не будет бороться за его свержение, но с Ближним Востоком и Сирией могут возникнуть проблемы другого порядка – это жесткая политика Трампа по отношению к Ирану. А Иран – союзник России…И похожая проблема будет в отношении с Китаем", – считает эксперт.

При этом, США может смягчить санкции в отношении России – формальным поводом для этого может стать активное участие Путина в переговорах наряду со снижением военной активности России на Донбассе. Но, при этом, отменить или приостановить Трамп сможет лишь те санкции, которые вводились действующим на сегодняшний день президентом США Бараком Обамой. Те, которые утверждал и вводил Конгресс, Трамп отменить не сможет, говорит Фесенко. При этом, эксперт отмечает, что по некоторым вопросам, в частности по вопросу санкций относительно России, могут возникнуть сложности во взаимодействии администрации Трампа и Конгресса.

Политолог предполагает, что попытка США и России наладить отношения может провалиться. Эксперт отмечает, что точно сказать, когда это может произойти сложно, но практика показывает, что все новоизбранные президенты США пытаются нормализовать отношения с Россией, но потом все заканчивается возобновлением противостояния.

"Попытка договориться будет, может быть некое потепление отношений, но противоречия останутся, и противоречия очень серьезные. И я не исключаю, думаю, это даже только вопрос времени, противостояние вновь возобновится", – говорит Фесенко.

При этом, в ближайшее время основное внимание России в военном плане будет сосредоточено не на Украине, а на Сирии, считает Фесенко. По мнению эксперта, это объясняется тем, что Украина не является приоритетом для Трампа, и Путин будет это чувствовать.

Хотя и Украине расслабляться не стоит – противостояние на Донбассе не прекратится, а активность боевых действий будет зависеть от обстоятельств, считает политолог. Так, пока Путин будет вести переговоры сначала с Трампом, потом с новым президентом Франции, и дожидаться результатов выборов в Германии осенью 2017 года, активные боевые действия на Донбассе вестись не будут, говорит Фесенко. Впрочем, эксперт отмечает, что быть полностью уверенным в таком варианте развития событий нельзя – военные действия хоть и с меньшей долей вероятности, но могут быть активизированы.