Эксперты Atlantic Council обнародовали план, как ЕС может помочь Украине

Европейские лидеры, похоже, понимают вызовы для трансатлантического альянса, которые поступают от президентства Дональда Трампа. Канцлер Германии Ангела Меркель недавно напомнила Европе, что "наша судьба в наших руках". В то время как лидер Союза либералов и демократов Европы Ги Верговстадт подчеркнул, что "Европа должна взять свою судьбу и безопасность в собственные руки". Об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший координатор проектов USAID в постсоветских странах Джош Коэн.

Он убежден, что один из способов для Европы укрепить контроль над собственной судьбой и безопасностью – это повысить поддержку Украины. "В конце концов, это в интересах Европы иметь стабильную, прозападную Украину у своих восточных границ", – пишет автор, перечисляя четыре шага, которые ЕС может сделать для достижения этой цели.

Во-первых, по его мнению, Евросоюз должен наконец предоставить Украине безвизовый режим. Еще в декабре 2015 года Брюссель признал, что Киев выполнил все требования. Но со своей стороны он не выполнил обещание из-за споров европейских политиков относительно механизма приостановки безвизового режима. Автор отмечает, что это нечестно и к тому же ослабляет дипломатические усилия ЕС.

"Общественные активисты сказали, что всякий раз, когда Брюссель пытается подтолкнуть Киев к реформам, в администрации президента, в правительстве Владимира Гройсмана, в парламенте оказывают сопротивление, используя отговорку, что Брюссель должен сначала предоставить безвизовый режим, а потом критиковать Украину", – говорится в статье.

Этот факт также используют подконтрольные олигархам пророссийские СМИ и политики, фальшивые аналитические центры и российские социальные сети, чтобы распространять утверждение, будто поддержка со стороны ЕС сокращается. Если украинцы поверят, что ЕС не выполняет свои обещания, этот тренд усилится.

Во-вторых, по мнению эксперта, ЕС должен привлечь дополнительные ресурсы для поддержки украинской антикоррупционной реформы. Чем глубже и быстрее она состоится, тем стабильнее будет Украина. А это, в свою очередь, означает, что шансы на ее безвозвратную интеграцию с Европой вырастут. Автор напоминает о том, что в Украине чиновники заполнили электронные декларации. По его мнению, это стало серьезным шагом. Но нужно пойти дальше и разобраться в происхождении задекларированного. ЕС должен помочь Украине создать специальные антикоррупционные суды. Это ключевое требование, которое перед Киевом ставит МВФ. ЕС может предоставить необходимое финансирование для организации работы такой инфраструктуры, чтобы судьи получали высокие зарплаты и оставались независимыми от правительственного финансирования.

В-третьих, ЕС стоит подумать над созданием "маленького плана Маршала" для Украины. Как указал эксперт Atlantic Council Андрес Аслунд, агрессия России в Донбассе обошлась Киеву в шесть миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, тем самым лишив ее экономику капитала, необходимого для роста. Поэтому ЕС может использовать Европейский инвестиционный банк и ЕБРР для прямого инвестирования в украинские компании и инфраструктуру. Также европейские страны экспортировали свои кредитные агентства, которые могут гарантировать для своих компаний безопасность инвестиций в Украине. Это поощрит европейские фирмы прийти на украинский рынок. Автор замечает, что "мини-план Маршала" пойдет на пользу Донбассу, чья инфраструктура разрушена войной.

Четвертый шаг – ЕС должен запретить своим фирмам продавать продукцию российскому военно-промышленному комплексу. К примеру, еще в 2015 году компании из Германии продавали России оборудование для производства двигателей для истребителей "Сухой", российских ракет и систем противовоздушной обороны. В прошлом же году, многие европейские компании продавали оборудование производителям в России, которые обслуживают ядерный арсенал, производят ракеты, а также производителям боевых самолетов. ЕС может поддержать украинские силы в Донбассе просто перекрыв эти поставки. "В интересах ЕС увеличить поддержку для Украины. Есть ли у Брюсселя желание это сделать?" – говорится в статье.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что эскалацией конфликта в Авдеевке Донецкой области Кремль испытывает на прочность трансатлантическое партнерство.

"Он (Кремль) пытается спровоцировать реакцию ЕС и США и таким образом, я считаю, это определенный тест для наших партнеров для того, чтобы засвидетельствовать свою жесткую позицию относительно недопустимости таких провокативных агрессивных действий", – заявил замглавы АП.

"Агрессивные действия России в Авдеевке, обстрел самолета над Черным морем – это как раз испытание Россией порога чувствительности в частности новой администрации США на безопасностные угрозы", – добавил Елисеев.