Еще один человек Трампа едет в Киев: ожидается встреча с Порошенко

Сегодня, 11:38

В Украину приедет делегация для обсуждения украино-американского сотрудничества

Рик Перри. Фото: facebook.com/SecretaryPerry
Рик Перри. Фото: facebook.com/SecretaryPerry

Завтра, 29 августа, в Киев приедет американская делегация во главе с министром энергетики США Риком Перри, сообщает пресс-служба Министерства энергетики США.

Так, согласно заявлению американцев, делегация встретится с президентом Украины Петром Порошенко, а также с другими украинскими чиновниками, чтобы обсудить, как обе страны могут продолжать наращивать свою экономику с помощью сильного энергетического партнерства.

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"Для меня большая честь возглавить эту делегацию из Соединенных Штатов в Украину. Я с нетерпением ожидаю укрепления наших отношений с таким важным союзником и продолжения нашей работы по обеспечению энергетической стабильности и безопасности в этой области", – заявил Перри.

Как сообщалось, Соединенные Штаты начали отгружать первую партию угля для Украины – 62 тысячи тонн. Топливо будут доставлять из Балтимора. Через три недели уголь должен прибыть в Одессу.
США, Порошенко, перри, делегация

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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