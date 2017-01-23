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Эстония больше всех помогает Украине в пересчете на душу населения – Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7908/72_main.1485174351.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/72_tn.1485174351.jpg Политика Президент поблагодарил эстонского лидера за мощную поддержку во многих вопросах

Эстония больше всех помогает Украине в пересчете на душу населения – Порошенко

Сегодня, 14:24

Президент поблагодарил эстонского лидера за мощную поддержку во многих вопросах

Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд. Фото: President.gov.ua
Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд. Фото: President.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко, прибывший сегодня в Эстонию, отметил важность того, что этот визит происходит в первые месяцы пребывания президента этой страны Керсти Кальюлайд в должности. По его словам, это символизирует то внимание, тот приоритет, который Эстония предоставляет отношениям с Украиной.

"Эстония сегодня – это страна, которая больше всего помогает Украине в пересчете на душу населения. Благодарен за 40 украинских военнослужащих, которые прошли реабилитацию в лучших медицинских учреждениях Эстонии. Это также та форма поддержки, которую мы очень ценим", – сказал Порошенко.

Президент отметил, что твердая позиция Эстонии вместе с ЕС о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, позиция о непризнании незаконной аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, позиция решительного осуждения агрессии РФ против Украины, которая происходит на Донбассе, – это те позиции, за которые Киев очень благодарен, и которые укрепляют стратегический альянс двух стран.

Глава Украинского государства также поблагодарил Эстонию за сотрудничество в сфере безопасности, в том числе и в формате НАТО, за участие Эстонии в трастовом фонде НАТО, за сотрудничество в вопросах кибербезопасности, помощь в наладке электронного управления.

"В Украине усилия Эстонии приветствуются в Администрации президента, правительстве Украины, где, благодаря поддержке и сотрудничеству, значительно продвинулось электронное управление", – сказал он.

Кроме того президент выразил благодарность Эстонии за работу в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за мощную поддержку относительно скорейшего принятия безвизового режима, за позицию ускорения ратификации Соглашения об ассоциации, предоставление Украине макрофинансовой помощи.

Порошенко и Кальюлайд обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата в Украине и ускорения проведения заседания межправительственной комиссии эстонско-украинской для ускорения экономического сотрудничества. Стороны также обсудили первые шаги и повестку дня эстонского главенства в ЕС и "готовы осуществить определенные шаги, чтобы сделать это как можно более эффективным".
При этом Порошенко пригласил президента Эстонии в Украину.
Украина, Эстония, Порошенко, помощь, поддержка, Кальюлайд

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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