Эстония больше всех помогает Украине в пересчете на душу населения – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, прибывший сегодня в Эстонию, отметил важность того, что этот визит происходит в первые месяцы пребывания президента этой страны Керсти Кальюлайд в должности. По его словам, это символизирует то внимание, тот приоритет, который Эстония предоставляет отношениям с Украиной.

"Эстония сегодня – это страна, которая больше всего помогает Украине в пересчете на душу населения. Благодарен за 40 украинских военнослужащих, которые прошли реабилитацию в лучших медицинских учреждениях Эстонии. Это также та форма поддержки, которую мы очень ценим", – сказал Порошенко.

Президент отметил, что твердая позиция Эстонии вместе с ЕС о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, позиция о непризнании незаконной аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, позиция решительного осуждения агрессии РФ против Украины, которая происходит на Донбассе, – это те позиции, за которые Киев очень благодарен, и которые укрепляют стратегический альянс двух стран.

Глава Украинского государства также поблагодарил Эстонию за сотрудничество в сфере безопасности, в том числе и в формате НАТО, за участие Эстонии в трастовом фонде НАТО, за сотрудничество в вопросах кибербезопасности, помощь в наладке электронного управления.

"В Украине усилия Эстонии приветствуются в Администрации президента, правительстве Украины, где, благодаря поддержке и сотрудничеству, значительно продвинулось электронное управление", – сказал он.

Кроме того президент выразил благодарность Эстонии за работу в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за мощную поддержку относительно скорейшего принятия безвизового режима, за позицию ускорения ратификации Соглашения об ассоциации, предоставление Украине макрофинансовой помощи.

Порошенко и Кальюлайд обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата в Украине и ускорения проведения заседания межправительственной комиссии эстонско-украинской для ускорения экономического сотрудничества. Стороны также обсудили первые шаги и повестку дня эстонского главенства в ЕС и "готовы осуществить определенные шаги, чтобы сделать это как можно более эффективным".

При этом Порошенко пригласил президента Эстонии в Украину.