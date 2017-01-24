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Еврокомиссар Хан сделал прогноз по "безвизу" для Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7912/48_main.1485258791.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/48_tn.1485258791.jpg Политика Кроме того, европейский политик прокомментировал и вопрос ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации

Еврокомиссар Хан сделал прогноз по "безвизу" для Украины

Сегодня, 13:53

Кроме того, европейский политик прокомментировал и вопрос ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации

Еврокомисар Йоханнес Хан. Фото: AFP
Еврокомисар Йоханнес Хан. Фото: AFP

Европейскому союзу нужно провести дополнительную работу, после чего вопрос о безвизовом режиме для Украины и Грузии будет решен, а случиться это в ближайшие месяцы. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, отвечая на вопрос председателя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимира Арьева, передает Украинская правда.

Он ответил Арьеву, что Евросоюз делает много для того, чтоб Украина получил безвизовый режим и добавил, что уже в ближайшие месяцы данное решение будет принято, однако до этого будет проделана дополнительная работа.

Также он напомнил очередной раз, что все критерии для безвиза четко выполнены Украиной и Грузией.

Отвечая на вопрос о ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с Украиной, Хан напомнил, что решение этого вопроса зависит от парламента страны.

"Посмотрим, каким оно будет. Но я надеюсь, что этот вопрос будет закрыт", – сказал он.

Как сообщалось, евродепутат, докладчик по вопросу либерализации визового режима для Украины Мария Габриэль призвала председательствующую в Европейском Союзе Мальту предоставить украинцам безвизовый режим.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко напоминает, что официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС. По его словам, украинцы заплатили высокую цену за отмену виз с Европой.

Напомним, в декабре 2016 года Евросоюз согласовал обновленный механизм приостановки безвизовых режимов для третьих стран, от которого зависел прогресс во внедрении "безвиза" для Украины и Грузии.
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