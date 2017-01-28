Фесенко: В переговорах Трампа и Путина решений по Украине не будет

Сегодня, 15:27

Эксперт считает, что трамп пока лишь собирает информацию и без Киева никаких решений по Украине приниматься не будет

Владимир Фесенко. Фото: Facebook
Владимир Фесенко. Фото: Facebook

Во время переговоров президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина с большой долей вероятности может быть затронута тема Украины, однако не стоит ожидать, что будут приняты какие-то решения в отношении нашей страны. Об этом заявил в комментарии УНН политолог Владимир Фесенко.

По его словам, это только начало погружения Трампа и его команды в сложную проблематику урегулирования кризиса на Донбассе

"Следует учесть, что у Трампа будут телефонные переговоры не только с Путиным, а сначала с Меркель и Олландом. Это означает, что высока вероятность того, что будут обсуждать и вопрос кризиса на востоке Украины, хотя думаю, что также будет обсуждаться ситуация и в Сирии, поскольку Франция и Германия тоже обращают внимание на эту проблему. Думать, что только путем телефонного разговора, без предварительных консультаций и согласований, уже будет какая-то договоренность это очень наивно. Поэтому никаких договоренностей, только по результатам телефонных переговоров, ожидать не стоит. Это только начало погружения Трампа и его команды в сложную проблематику урегулирования кризиса на Донбассе", – сказал Фесенко.

Пол его словам, другие европейские лидеры будут вводить Трампа в курс международных дел, поэтому вряд ли будут достигнуты какие-либо договоренности.

"Как по российской проблематике, так еще и больше по украинской проблематике, Трамп не готов к каким-то решениям. Он хочет действительно снять напряжение с Россией, он это и сам сказал. А если Трамп сказал, то он что-то будет делать. Это очевидно. Но если мы посмотрим на его команду, то там есть разные позиции. Есть люди, которые занимают очень жесткую позицию в отношении России, и считают, что Путину нельзя доверять. Между прочим, об этом сказала премьер-министр Великобритании Мэй на встрече с Трампом. Поэтому думаю, что сторонниками продолжения санкций и очень осторожного ведения переговоров с Путиным будут также Меркель и Олланд. Они будут вводить Трампа в курс дела и советовать ему не торопиться с какими-то выводами и оценками. И поэтому я подчеркиваю, что не стоит ожидать каких-либо решений", – отметил Фесенко.

Также политолог отметил, что без Украины никаких решений принимать не будут.

"К решениям Трамп не готов. Он будет только собирать информацию. Очень важно, что в феврале в США побывает Порошенко, который сформулирует для новой команды США нашу точку зрения. И я хочу подчеркнуть: без Украины ни одного решения приниматься не будет", – добавил эксперт.

Напомним, сегодня президенты России и США проведут телефонный разговор, начало которого запланировано на 19:00.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какое место займет Украина в предстоящих переговорах Трампа и Путина.
переговоры, Путин, эксперт, трамп, решение, фесенко

Вы сейчас просматриваете новость "Фесенко: В переговорах Трампа и Путина решений по Украине не будет". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Российский эксперт спрогнозировал, о чем будут говорить Трамп с Путиным

Сегодня, 13:38

Инициатором главной темы переговоров между лидерами США и России станет, скорее всего, Трамп, считает эксперт

Политика

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента

Порошенко 30 января встретится с Меркель по вопросам Донбасса

Вчера, 12:39

Глава украинского государства посетит Берлин, чтобы обсудить с немецким канцлером украинские вопросы

Мир

Трампа призывают отказаться от стены. Фото: AFP

Мэр Берлина обратился к Трампу с письмом

Сегодня, 14:54

Градоначальник припомнил американскому лидеру, как когда-то Германия была разделена Берлинской стеной

Мир

Марк Цукерберг. Фото: facebook.com/zuck

Цукерберг: Я обеспокоен недавними распоряжениями Трампа

Сегодня, 06:49

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что США должны держать двери для иммигрантов открытыми

Мнения

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп не будет отменять санкций, чтобы не быть съеденным живьем – Боровой

Сегодня, 06:26

Российский оппозиционер заявил, что президент США не станет отменять санкции в отношении России

Мнения

Дональд Трамп. Фото: AFP

Переговоры Путина и Трампа: есть информация, что речь будет идти о снятии "крымских санкций" – Березовец

Вчера, 20:55

По мнению политолога, есть вероятность плохого сценария

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования