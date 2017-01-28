Фесенко: В переговорах Трампа и Путина решений по Украине не будет

Эксперт считает, что трамп пока лишь собирает информацию и без Киева никаких решений по Украине приниматься не будет

Во время переговоров президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина с большой долей вероятности может быть затронута тема Украины, однако не стоит ожидать, что будут приняты какие-то решения в отношении нашей страны. Об этом заявил в комментарии УНН политолог Владимир Фесенко.

По его словам, это только начало погружения Трампа и его команды в сложную проблематику урегулирования кризиса на Донбассе

"Следует учесть, что у Трампа будут телефонные переговоры не только с Путиным, а сначала с Меркель и Олландом. Это означает, что высока вероятность того, что будут обсуждать и вопрос кризиса на востоке Украины, хотя думаю, что также будет обсуждаться ситуация и в Сирии, поскольку Франция и Германия тоже обращают внимание на эту проблему. Думать, что только путем телефонного разговора, без предварительных консультаций и согласований, уже будет какая-то договоренность это очень наивно. Поэтому никаких договоренностей, только по результатам телефонных переговоров, ожидать не стоит. Это только начало погружения Трампа и его команды в сложную проблематику урегулирования кризиса на Донбассе", – сказал Фесенко.

Пол его словам, другие европейские лидеры будут вводить Трампа в курс международных дел, поэтому вряд ли будут достигнуты какие-либо договоренности.

"Как по российской проблематике, так еще и больше по украинской проблематике, Трамп не готов к каким-то решениям. Он хочет действительно снять напряжение с Россией, он это и сам сказал. А если Трамп сказал, то он что-то будет делать. Это очевидно. Но если мы посмотрим на его команду, то там есть разные позиции. Есть люди, которые занимают очень жесткую позицию в отношении России, и считают, что Путину нельзя доверять. Между прочим, об этом сказала премьер-министр Великобритании Мэй на встрече с Трампом. Поэтому думаю, что сторонниками продолжения санкций и очень осторожного ведения переговоров с Путиным будут также Меркель и Олланд. Они будут вводить Трампа в курс дела и советовать ему не торопиться с какими-то выводами и оценками. И поэтому я подчеркиваю, что не стоит ожидать каких-либо решений", – отметил Фесенко.

Также политолог отметил, что без Украины никаких решений принимать не будут.

"К решениям Трамп не готов. Он будет только собирать информацию. Очень важно, что в феврале в США побывает Порошенко, который сформулирует для новой команды США нашу точку зрения. И я хочу подчеркнуть: без Украины ни одного решения приниматься не будет", – добавил эксперт.

Напомним, сегодня президенты России и США проведут телефонный разговор, начало которого запланировано на 19:00.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какое место займет Украина в предстоящих переговорах Трампа и Путина.