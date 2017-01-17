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Форум в Давосе: о чем договорились Порошенко и Си Цзиньпин http://www.segodnya.ua/img/article/7889/66_main.1484648965.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/66_tn.1484648965.jpg Политика Лидер КНР подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и позвал президента Украины на китайский форум

Форум в Давосе: о чем договорились Порошенко и Си Цзиньпин

Сегодня, 12:29

Лидер КНР подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и позвал президента Украины на китайский форум

Петр Порошенко и СИ Цзиньпин. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и СИ Цзиньпин. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко поздравил китайского лидера с 25-годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и КНР. Глава государства отметил, что обе страны демонстрируют искреннюю заинтересованность в укреплении традиционной дружбы и расширении плодотворного сотрудничества.

"Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем", – заявил президент Украины.

Как сообщается, в ходе встречи было подчеркнуто, что украинские-китайские отношения носят стратегический характер и базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран.

__01.Фото: president.gov.ua

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор украинского народа.

Порошенко, в свою очередь, выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и пресечению российской агрессии против Украины, а также восстановлению территориальной целостности Украины, включая Крым.

Сообщается, что была достигнута договоренность о продолжении взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН.

__02.Фото: president.gov.ua

Главы двух государств высказались за активизацию экономического сотрудничества между Украиной и КНР. Было решено провести в 2017 году заседание Украинского-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Президент Украины отметил, что Украина заинтересована принимать активное участие в реализации инициативы Китая "Один пояс, один путь" и имеет для этого значительный потенциал. Председатель КНР пригласил украинскую делегацию принять участие в этом форуме.

Лидеры двух государств договорились активизировать политический диалог на высшем уровне. Стороны договорились об обмене визитами, сроки которых будут согласованы по дипломатическим каналам.

Напомним, в рамках 47-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума Петр Порошенко выступит с речью, а также проведет ряд встреч с главами государств и правительства.

Отметим, что президент Украины отказался присутствовать на традиционном для форума Украинском завтраке, организованном бизнесменом Виктором Пинчуком из-за его скандальной статьи о "мироном плане" Украины с РФ.

В свою очередь вслед за главой государства отказалась посетить Завтра Пинчука и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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Источник:

"Сегодня"

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