Форум в Давосе пошел на пользу Украине (видео)

Ежегодный международный экономический форум в швейцарском Давосе, стал для Украины возможностью результативного общения с партнерами и союзниками. Как показали встречи Президента Петра Порошенко и дискуссии на традиционном украинском завтраке, организованном бизнесменом Виктором Пинчуком, российская агрессия в Украине, и связанные с ней вызовы европейской и мировой безопасности продолжают быть акутальными для мировой элиты.

Около трех тысяч политиков и бизнесменов. Встречи и дискуссии идут одна за другой. В Давос не приехали Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Зато впервые прибыл лидер Китая. Тема форума – "Чуткое и ответственное руководство" – журналистам мировых изданий кажется слишком абстрактной. Зато вопросы, которые обсуждают на форуме, более чем конкретные. Самые популярные темы – президентство Дональда Трампа, Brexit и безопасность – в новой Европе и в мире. Президент Украины снова напомнил – откуда идет угроза. И подчеркнул в сложившейся ситуации, когда Россия ведет себя как агрессор – НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.

"Мы рассчитываем на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, на поддержку трансатлантического единства. Незаконной анексией Крыма и агресией на Востоке Украины – Россия разрушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая базировалась на системе Совета безопасности ООН", – отметил Порошенко.

Продуктивное сотрудничество, в том числе в сфере обороны и безопасности, чрезвычайно важно как для Украины, так и для мировой безопасности.

У Петра Порошенко в Давосе было более десятка встреч – с лидерами шести государств, новым Генеральным секретарем ООН, Еврокомиссарами Федерикой Могерини и Валдисом Домбровскисом, а также с руководителем МВФ Кристин Лагард. Уже в ближайшее время Украина ожидает получить очередной транш от Фонда.

"Мы провели с президентом Порошенко и его командой отличную встречу. Обсудили реформы и их прогресс. Я уверена, последние технические детали будут готовы в течение нескольких дней", -заявила Лагард.

Еще 160 миллионов долларов на проекты в Украине пообещали выделить Международный Красный крест и Швейцария. Встретился президент и с крупнейшими иностранными инвесторами – позвал осваивать украинский рынок.

Кроме официальных встреч и переговоров, об Украине говорили на уже традиционном украинском ланче у бизнесмена и мецената Виктора Пинчука. Это мероприятие неофициальное, но его посещают очень влиятельные персоны. В этом году, например, экс-президент Польши Квасьневский, бывший премьер-министр Великобритании Кэмерон, которого называют вероятным новым генеарльным секретарем НАТО, и бывший министр обороны США Гейтс. Именно он рекомендовал на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Прогнозировать будущие отношения администрации Трампа и Кремля Гейтс не стал. Но заверил, что республиканцы не дадут американскому президенту сдать Украину России. В светлом будущем нашей страны бывший министр – уверен.

"В прошлом году украинская экономика получила хоть и небольшой, но все же прогресс. Достигла успеха в переориентации своей торговли от России в стороку Европы. Я видел прогноз, что до 2020 года Украина может стать третим государством в мире по экспорту зерна", – заявил Роберт Гeйтс министр обороны США (2006-2011).

"Всегда старались, чтобы это наше мероприятие было переходником между Украиной и западом. Очень важно, что украинские политики открыто выступали. Это важно и для нас и для тех гостнй, которые здесь присутствовали. Их мнения будут услышаны у себя дома, в Вашингтоне и в Европе", – отметил Виктор Пинчук бизнeсмeн, организатор украинского завтрака в Давосе.

После украинского ланча с экс-министром Гейтсом с глазу на глаз поговорил и Петр Порошенко. Не исключено, что на этой закрытой встрече обсуждали возможную встречу Петра Порошенко с ДОнальдом Трампом, о которой президент Украины договорился ранее.

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