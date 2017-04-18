Генпрокуратура нашла канадский след в деле о "книге Януковича"

Генеральная прокуратура Украины просит Канаду помочь в расследовании махинаций, связанных с изданием книги бывшего президента Виктора Януковича "Украина – страна возможностей". Об этом свидетельствует определение суда от 6 апреля, опубликованное в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования ГПУ установила, что 18 июля 2011 года в Донецке между типографией "Новый мир" в лице генерального директора и Януковичем был заключен договор, согласно которому глава государства обязуется создать литературное произведение "Украина – страна возможностей" (Opportunity Ukraine) и передать издательству имущественные права на это произведение. При этом издательство взяло на себя обязательство выплатить Януковичу авторское вознаграждение в сумме 32 млн гривен и издать книгу тиражом 1 млн экземпляров. Однако типография обусловленный тираж экземпляров книги не издала и, соответственно, не реализовала. В то же время на протяжении 2011-2012 годов на банковские счета беглого президента типография перечислила 26 560 192 гривен под видом авторского вознаграждения.

"В уголовном производстве, среди прочего, устанавливаются лица, которые являются действительными авторами текстов разделов данной книги, обстоятельства и период их написания. Полученные в ходе досудебного расследования фактические данные, в своей совокупности указывают на то, что содержание (тексты разделов) указанной книги, за которую (Януковичем, – ред.) получено авторское вознаграждение в сумме более 26 млн гривен, создано (написано) другими лицами, ни одного договора с которыми не заключалось, вознаграждение не выплачивалось", – подчеркивается в решении.

Таким образом, установлено, что большая часть текстов разделов книги создана (написана) в период марта-мая 2011 года другим лицом. По мере написания указанные тексты разделов книги частями направлялись на определенный электронный почтовый ящик. Также не установленным лицом на указанный почтовый ящик направлялись объяснения по поводу плагиата в книге. ГПУ считает, что эти данные указывают на то, что абонент почтового ящика знает, кто именно является настоящим автором книги Януковича.

Установлено, что услуги по регистрации и доступу к электронной почте в указанный период предоставлялись канадской компанией SHAW Communications Inc., (веб-сайт: www.shaw.ca, юридический адрес: Suite 900, 630-3rd Avenue S.W. Calgary, АВ Т2Р 4L4, Canada).

В связи с этим суд разрешил Генпрокуратуре обратиться к Канаде с запросом об оказании международной правовой помощи и предоставить временный доступ к информации касательно электронного почтового ящика, находящегося во владении компании SHAW Communications Inc. Отметим, что следователи просят предоставить информацию о дате и времени регистрации почтового ящика; данные предоставленные пользователем при регистрации почтового ящика; IР-адрес, с которого осуществлялась регистрация почтового ящика, а также IР-адреса, с которых осуществлялся вход в ящик в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года с указанием даты, времени и продолжительности соединений.

Напомним, летом 2015 года ГПУ начала расследовать получение Януковичем 26 млн гривен взятки под видом авторского вознаграждения за книгу.