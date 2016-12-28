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Геращенко: Боевики искусственно занижают число удерживаемых украинских заложников http://www.segodnya.ua/img/article/7837/76_main.1482887244.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/76_tn.1482887244.jpg Политика По ее словам, Кремль и полностью зависимые от него боевики пытаются навязать "свой циничный сценарий дискуссии о заложниках"

Геращенко: Боевики искусственно занижают число удерживаемых украинских заложников

Сегодня, 03:07

По ее словам, Кремль и полностью зависимые от него боевики пытаются навязать "свой циничный сценарий дискуссии о заложниках"

Ирина Геращенко, фото 112 Украина
Ирина Геращенко, фото 112 Украина

Официальная Москва прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать минский процесс, потому что он привязан к санкциям.

Об этом заявила на своей странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

"Сейчас, накануне формирования новой администрации Трампа в Москве обострение..., надо всеми способами дискредитировать Украину и ее руководство", – подчеркнула Геращенко.

По ее словам, Кремль и полностью зависимые от него боевики пытаются навязать "свой циничный сценарий дискуссии о заложниках", манипулируют цифрами, блокируют процесс освобождения, шантажируют Украину ее же гражданами. При этом террористы сами ничего не решают.

"Сценарии пишут в Кремле, скажут отдать – отдадут, скажут блокировать, будет вот то, что происходит последний год, когда нам удалось освободить лишь 17 человек из списка. Кому Москва скажет – тому и передадут. Когда Москва скажет – тогда и разблокируют", – заявила Геращенко.

Она отметила, что оккупанты искусственно занижают количество удерживаемых ими заложников.

"ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает. Например, сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в минской группе, больше 100 человек, к осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58! Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", – рассказывает Геращенко.

Боевики требуют отдать им тех, кто совершил тяжкие преступления не в зоне АТО, то есть предоставляют некорректную информацию и требуют невозможного. Более того, они требуют амнистии, отмечает Геращенко.

С другой стороны, чтобы искусственно увеличить количество заложников, террористы похищают гражданских, которые приехали навестить кого-то на оккупированные территории, и потом шантажируют ими украинскую сторону, требуя взамен передать тех, кто совершил тяжкие преступления перед государством.

Как сообщалось, накануне в Министерстве иностранных дел РФ объявили, что Россия не является стороной Минских соглашений – несмотря на то что комплекс мер по их выполнению подписал на то время посол РФ в Украине Михаил Зурабов, а декларацию в поддержку этого документа подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, согласно записи телефонного разговора "руководителя департамента информационной политики и связей с общественностью администрации главы "ДНР" Елены Алексеевой с корреспондентом пропагандистского телеканала LifeNews, освобождение двух женщин из плена боевиков было осуществлено по приказу Москвы, при этом представители "ДНР" не знали, кого они отпускают.
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Источник:

"Сегодня"

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