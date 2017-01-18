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ФОТОФАКТ. Геращенко показала тайный ход из кабинета вице-спикера Верховной Рады http://www.segodnya.ua/img/article/7892/58_main.1484724859.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/58_tn.1484724859.jpg Политика По ее словам, именно этот потайной ход использовал бывший вице-спикер Калетник, чтобы провести голосование за "диктаторские законы"

ФОТОФАКТ. Геращенко показала тайный ход из кабинета вице-спикера Верховной Рады

Сегодня, 09:31

По ее словам, именно этот потайной ход использовал бывший вице-спикер Калетник, чтобы провести голосование за "диктаторские законы"

Геращенко. Фото: president.gov.ua
Геращенко. Фото: president.gov.ua

Чтобы провести голосование за "диктаторские" законы 16 января 2014 года на тот момент вице-спикер коммунист Игорь Калетник попал из заблокированного кабинета в сессионный зал через тайный ход. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в интервью "Украинской правде" и показала вход в него.

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Фото: УП

Она напомнила, как этот кабинет ей вместе с коллегами приходилось блокировать перед принятием "диктаторских законов". Тогдашние оппозиционеры даже стали под окнами, чтобы первый вице-спикер коммунист Игорь Калетник "не сполз по стене".

"И здесь слышим: а он уже ведет сессию и не понимаем – как!? И только когда я сюда зашла, обнаружила тайный ход", – говорит Геращенко.

Как оказалось, в дальней комнате кабинета есть лестница к небольшой двери, за которой – еще одна лестница, ведущая на чердак.

Напомним, так называемые "законы 16 января", или, как окрестили их в политикуме и обществе, "диктаторские законы" – это пакет законов, принятых Верховной Радой 16 января 2014 года. Это была реакция ВРУ того состава, как противодействие Майдану. Девять из 12 законов, принятых 16 января 2014 года, были отменены Верховной радой Украины 28 января 2014 года.
Верховная Рада, геращенко, Калетник, диктаторские законы, тайный ход

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