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Геращенко раскрыл новые подробности по стрельбе Пашинского http://www.segodnya.ua/img/article/7852/32_main.1483371708.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/32_tn.1483371708.jpg Политика Владелец машины, из-за которой начался инцидент в лесу, дал показания и пролил свет на случившееся, сказал нардеп

Геращенко раскрыл новые подробности по стрельбе Пашинского

Сегодня, 17:43

Владелец машины, из-за которой начался инцидент в лесу, дал показания и пролил свет на случившееся, сказал нардеп

Антон Геращенко. Фото из соцсетей
Антон Геращенко. Фото из соцсетей

Владелец машины, из-за которой начался инцидент со стрельбой, подтвердил версию народного депутата Сергея Пашинского о самообороне. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат от "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко.

Он заявил, что согласно показаниям свидетеля инцидента, Пашинский якобы действительно применил оружие в целях самообороны после нападение Вячеслава Химикуса, которого подстрелил нардеп.

"Есть показания незаангажированного свидетеля – владельца того самого автомобиля, который был без габаритных знаков и который стоял на дороге. Этот человек дал показания, которые полностью подтвердили версию Сергея Пашинского", – рассказал Геращенко.

Напомним, как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результата инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.

Также он отметил, что пострадавший от огнестрельного ранения ранее уже привлекался к ответственности за избиение жены.

"Что касается личности нападавшего, вы уже, наверное, знаете, что этот человек привлекался к ответственности за избиение собственной жены. Ну а если этот человек мог избить собственную жену, представьте себе, какой была его реакция на замечание о том, что не очень правильно ставить автомобиль без габаритов на проезжей части", – добавил Геращенко.

В свою очередь пострадавший Вячеслав Химикус пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище.
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