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Геращенко: Россия дискредитирует Минский процесс http://www.segodnya.ua/img/article/7889/99_main.1484651917.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/99_tn.1484651917.jpg Политика Страдают от грязных политических игр россиян украинские военные и простые люди, считает политик

Геращенко: Россия дискредитирует Минский процесс

Сегодня, 13:18

Страдают от грязных политических игр россиян украинские военные и простые люди, считает политик

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Российская Федерация пытается дискредитировать Минские соглашения, так как они привязаны к санкциям, но от этого страдают только простые люди. Об этом в интервью Украинской правде заявила спикер парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, страдают от грязных политических игр россиян украинские военные и простые люди.

"Для меня очевидно, что Россия делает все возможное для дискредитации Минского формата, так как Минские соглашения привязаны к санкциям. Но противно, когда в этих жерновах перекручивают судьбы простых людей, наши военные и гражданские остаются заложниками этих грязных политических игр", – сказала Геращенко.

Она отметила, что в списках заложников присутствуют как гражданские, так и военные, как герои, так и не герои.

"Мы не спрашиваем у людей об их идеологической позиции. Наша задача – освободить всех украинцев, попавших в беду, и чьи родственники или коллеги обратились в СБУ с информацией об исчезновении человека. Хотя, конечно, наиболее серьезная борьба идет за наших военных, которые героически выполняли свой долг, и которые тяжело ранены оказались в плену. Это действительно герои и это осознает другая сторона, поэтому военных отдают тяжелее всего", – подчеркнула политик.

Как сообщалось, боевики активизировали попытки исключить Геращенко из Минского процесса. Отмечалось, что представители "ДНР/ЛНР" хотят вести переговоры только с Виктором Медведчуком.

Напомним, вчера, 16 января, в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы. По словам представителя Украины Ольги Айвазовской, ключевыми вопросами на встрече в Минске были безопасность и статус конфликта на Донбассе.
россия, геращенко, украинские военные, минский процесс

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