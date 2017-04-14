Геращенко закрыла Раду на месяц Сегодня, 14:22 Просмотров: ...

В течение этого времени у парламентариев предусмотрены 3 недели на работу в комитетах, комиссиях и фракциях и 1 неделя – на работу с избирателями

Верховная Рада. Фото: AFP

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание парламента в пятницу. Уже традиционно к завершению заседания в пятницу в сессионном зале осталось малое количество народных депутатов. Согласно календарному плану, следующее пленарное заседание украинского парламента состояться через месяц – 16 мая. В течение этого времени у парламентариев предусмотрены 3 недели на работу комитетах, комиссиях и фракциях и 1 неделя – на работу с избирателями.