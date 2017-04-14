Геращенко закрыла Раду на месяц
В течение этого времени у парламентариев предусмотрены 3 недели на работу в комитетах, комиссиях и фракциях и 1 неделя – на работу с избирателями
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание парламента в пятницу.
Уже традиционно к завершению заседания в пятницу в сессионном зале осталось малое количество народных депутатов.
Согласно календарному плану, следующее пленарное заседание украинского парламента состояться через месяц – 16 мая.
В течение этого времени у парламентариев предусмотрены 3 недели на работу комитетах, комиссиях и фракциях и 1 неделя – на работу с избирателями.
Вы сейчас просматриваете новость "Геращенко закрыла Раду на месяц". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии