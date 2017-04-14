Геращенко закрыла Раду на месяц

Сегодня, 14:22

В течение этого времени у парламентариев предусмотрены 3 недели на работу в комитетах, комиссиях и фракциях и 1 неделя – на работу с избирателями

Верховная Рада. Фото: AFP
Верховная Рада. Фото: AFP

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание парламента в пятницу.

Уже традиционно к завершению заседания в пятницу в сессионном зале осталось малое количество народных депутатов.

Согласно календарному плану, следующее пленарное заседание украинского парламента состояться через месяц – 16 мая.

В течение этого времени у парламентариев предусмотрены 3 недели на работу комитетах, комиссиях и фракциях и 1 неделя – на работу с избирателями.
Верховная Рада, парламент, геращенко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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