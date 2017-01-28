Германия и Франция расставили точки над "і" в вопросе снятия санкций с России

Сегодня, 13:49

Главы МИД европейских стран заявил, что сперва должны быть выполнены Минские договоренности

Зигмар Габриэль и Жан-Марк Эро. Фото: AFP
Зигмар Габриэль и Жан-Марк Эро. Фото: AFP

Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в субботу, 28 января, заявил, что снятие санкций с России остается зависимым от прогресса в Минских переговорах относительно мира в Украине. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Позиция Франции является тождественной, о чем глава МИД страны Жан-Марк Эро заявил на совместной пресс-конференции с Зигмаром Габриэлем.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию относительно санкций", — сказал Габриэль.

"Мы считаем нужным запустить минский мирный процесс... И это единственный путь, который позволит снять с России санкции", — добавил он.

Кроме того, Габриэль и Эро согласились с тем, что Франция и Германия должны выражать сильные и единые позиции по определенным вопросам.

Так, Габриэль подчеркнул, что их страны должны создавать двусторонние рабочие группы для решения таких проблем, как "украинско-российский вопрос".

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт хочет снять санкции с России.
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