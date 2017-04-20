Глава Европарламента хочет приехать в Украину

Сегодня, 12:09

Европарламент поддержал продолжение сотрудничества с украинским парламентом до 2019-го года

Антонио Таяни, фото Kapital.kz
Антонио Таяни, фото Kapital.kz

Глава Европарламента Антонио Таяни изъявил желание посетить Украины. Об этом говорится в переданном спикеру ВР Андрею Парубию письме, заявил экс-глава комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок.

"Ничто так не сделает Украину успешной, как практическая демократия при условии верховенства права, которые сумеют побороть коррупцию и создать новую страну. И страна, которая находится в состоянии войны, страна, которая походит период трансформации, не имеет другой возможности показать свою успешность всем, учитывая господина Путина, и противопоставив этот успех всем, кто желает ей проблем", – сказал Брок.

Также Евродепутат передал Парубию подтверждение о том, что Европарламент поддержал продолжение сотрудничества с украинским парламентом до 2019-го года.

Кроме того, в Украине выразил желание приехать глава Европарламента.

"В письме, которое я передал, говорится, что Украина действительно является приоритетом для Европарламента и что господин глава Европарламента желал бы посетить Украину в ближайшее время", – добавил Брок.

Сайт "Сегодня" разобрался, чего ожидать от Антонио Таяни Украине после его избрания на пост главы Европарламента.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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