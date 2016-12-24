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Глава МИД Великобритании обратился к боевикам и военным http://www.segodnya.ua/img/article/7826/69_main.1482567283.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/69_tn.1482567283.jpg Политика Джонсон призвал стороны соблюдать перемирие

Глава МИД Великобритании обратился к боевикам и военным

Сегодня, 10:14

Джонсон призвал стороны соблюдать перемирие

Борис Джонсон. Фото: AFP
Борис Джонсон. Фото: AFP

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал стороны соблюдать режим прекращения огня на востоке Украины.

"Я приветствую объявление о прекращении огня на востоке Украины, где происходит особо высокий уровень насилия в последние дни. Этот конфликт продолжает оказывать разрушительное воздействие на миллионы людей, живущих по обе стороны от линии соприкосновения. Я настоятельно призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня и использовать его в качестве основы для достижения прогресса в построении прочного мира на востоке Украины в 2017 году", – говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте британского МИД.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня на Донбассе вступил в силу режим тишины.
Великобритания, Донбасс, военные, боевики, перемирие, прекращение огня, джонсон

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