Глава МИД Великобритании обратился к боевикам и военным

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал стороны соблюдать режим прекращения огня на востоке Украины.

"Я приветствую объявление о прекращении огня на востоке Украины, где происходит особо высокий уровень насилия в последние дни. Этот конфликт продолжает оказывать разрушительное воздействие на миллионы людей, живущих по обе стороны от линии соприкосновения. Я настоятельно призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня и использовать его в качестве основы для достижения прогресса в построении прочного мира на востоке Украины в 2017 году", – говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте британского МИД.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня на Донбассе вступил в силу режим тишины.