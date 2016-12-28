Глава НАБУ за 11 месяцев заработал больше миллиона гривен

Как отмечается, зарплата директора состоит из должностного оклада и доплат, а именно за выслугу лет, за ранг госслужащего и за работу, которая предусматривает доступ к гостайне

Директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику в январе-ноябре 2016 года было начислено заработной платы на общую сумму 1,3 млн грн, и после уплаты налогов он получил 1,06 млн грн. Об этом сообщили в НАБУ.

"За период январь-ноябрь 2016 г. Артему Сытнику начислено заработной платы на общую сумму 1 млн 317 тыс. 145,94 грн", – сообщили в ведомстве.

То есть, заплатив все налоги, директор Бюро получил 1 млн 60 тыс. 302 грн в течение 11 месяцев.

В НАБУ объяснили, что зарплата директора состоит из должностного оклада и доплат, а именно за выслугу лет, за ранг госслужащего и за работу, которая предусматривает доступ к гостайне.

Как сообщалось, в Национальном антикоррупционном бюро Украины выплатили своим сотрудникам в течение 11 месяцев 2016 г. 181,5 млн грн.

Согласно Государственному бюджету на 2016 год, Национальному антикоррупционному бюро Украины предусмотрено 488,6 млн грн, из которых 228,7 млн грн запланировано на зарплаты сотрудников.