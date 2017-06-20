Глава Пентагона примет Порошенко в Вашингтоне

Сегодня, 03:34

Украинский лидер встретится с министром обороны США 20 июня

Джеймс Мэттис, фото AFP
Джеймс Мэттис, фото AFP

В пресс-службе Пентагона сообщили, что министр обороны США Джеймс Мэттис примет во вторник, 20 июня, президента Украины Петра Порошенко.

На данный момент запланирована церемония почетного караула в Пентагоне. О публичных мероприятиях и заявлениях не сообщается.

Напомним, в Белом доме подтвердили встречу Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом. При этом информации о встрече украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом пока нет.
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Корреспондент

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