Глава Пентагона примет Порошенко в Вашингтоне
Украинский лидер встретится с министром обороны США 20 июня
В пресс-службе Пентагона сообщили, что министр обороны США Джеймс Мэттис примет во вторник, 20 июня, президента Украины Петра Порошенко.
На данный момент запланирована церемония почетного караула в Пентагоне. О публичных мероприятиях и заявлениях не сообщается.
Напомним, в Белом доме подтвердили встречу Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом. При этом информации о встрече украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом пока нет.
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