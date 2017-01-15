Главарь "ДНР" рассказал о своих надеждах на Трампа
По словам Захарченко, Трамп будет защищать интересы своей страны
Главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко заявил, что не уверен в том, что избранный президент США Дональд Трамп поможет урегулировать конфликт на Донбассе.
Об этом сообщает издание Новости Донбасса.
По словам Захарченко, Трамп будет защищать интересы своей страны.
"Трамп – это все таки американский президент. При всех его высказываниях во время предвыборной кампании и то, что он произносит сейчас, можно сделать вывод, что отношение к Украине будет меняться. Он является президентом Америки и обязан защищать интересы своей страны. В каком статусе Украина будет для Америки: либо форпост для борьбы с Россией, либо чемодан без ручки", – сказал он.
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