Главари "Л/ДНР" готовы договариваться с Савченко и приглашают "в гости"

Лидеры боевиков готовы гарантировать ей безопасность, если нардеп решиться приехать на оккупированные территории для переговоров по пленным

Главари боевиков непризнанных республик на Донбассе готовы решать вопросы по обмену пленными с народным депутатом Надеждой Савченко. Об этом заявил самопровозглашенный глава т. н. "ЛНР" Игорь Плотницкий, сообщает российское агентство Интерфакс.

Он заверил, что, как и его "коллега" главарь "ДНР" Александр Захарченко, готов гарантировать ей безопасность, если она решиться приехать на оккупированные территории для переговоров.

"Если хоть кто-то выражает желание приезжать и работать, решать вопросы по обмену пленными, мы готовы с такими людьми работать. Если у Надежды Викторовны (Савченко – ред.) есть желание обсуждать другие вопросы, мы готовы гарантировать ей, – и Александр Владимирович (Захарченко, глава т. н. "ДНР" – ред.), и я – безопасность на нашей территории. Главное, чтобы эти вопросы решались", – цитирует агентство Плотницкого.

Напомним, как сообщалось 11 декабря, Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

Как заявляла 30 декабря Надежда Савченко, она планирует новые встречи с Александром Захарченко и Игорем Плотницким и рассчитывает провести одну из них в Киеве.