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Главари "Л/ДНР" готовы договариваться с Савченко и приглашают "в гости" http://www.segodnya.ua/img/article/7890/93_main.1484663163.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/93_tn.1484663163.jpg Политика Лидеры боевиков готовы гарантировать ей безопасность, если нардеп решиться приехать на оккупированные территории для переговоров по пленным

Главари "Л/ДНР" готовы договариваться с Савченко и приглашают "в гости"

Сегодня, 16:26

Лидеры боевиков готовы гарантировать ей безопасность, если нардеп решиться приехать на оккупированные территории для переговоров по пленным

Плотницкий и Захарченко зовут Савченко в гости. Фото: glavnoe.ua
Плотницкий и Захарченко зовут Савченко в гости. Фото: glavnoe.ua

Главари боевиков непризнанных республик на Донбассе готовы решать вопросы по обмену пленными с народным депутатом Надеждой Савченко. Об этом заявил самопровозглашенный глава т. н. "ЛНР" Игорь Плотницкий, сообщает российское агентство Интерфакс.

Он заверил, что, как и его "коллега" главарь "ДНР" Александр Захарченко, готов гарантировать ей безопасность, если она решиться приехать на оккупированные территории для переговоров.

"Если хоть кто-то выражает желание приезжать и работать, решать вопросы по обмену пленными, мы готовы с такими людьми работать. Если у Надежды Викторовны (Савченко – ред.) есть желание обсуждать другие вопросы, мы готовы гарантировать ей, – и Александр Владимирович (Захарченко, глава т. н. "ДНР" – ред.), и я – безопасность на нашей территории. Главное, чтобы эти вопросы решались", – цитирует агентство Плотницкого.

Напомним, как сообщалось 11 декабря, Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

Как заявляла 30 декабря Надежда Савченко, она планирует новые встречи с Александром Захарченко и Игорем Плотницким и рассчитывает провести одну из них в Киеве.
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