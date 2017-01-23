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Главенство Украины в СБ ООН: какие вопросы выдвинет украинская делегация http://www.segodnya.ua/img/article/7907/89_main.1485165929.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/89_tn.1485165929.jpg Политика В рассмотрении предлагаемых украинской делегацией тем примут участие представители ЕС, ОБСЕ, МАГАТЭ и других международных организаций

Главенство Украины в СБ ООН: какие вопросы выдвинет украинская делегация

Сегодня, 12:05

В рассмотрении предлагаемых украинской делегацией тем примут участие представители ЕС, ОБСЕ, МАГАТЭ и других международных организаций

Совбез ООН рассмотрит &quot;украинские&quot; вопросы. Фото AFP
Совбез ООН рассмотрит "украинские" вопросы. Фото AFP

Украинская делегация во время своего главенства в Совете Безопасности ООН вынесет на рассмотрение два вопроса: защита объектов критической инфраструктуры и урегулирования конфликтов в Европе. Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Отмечается, что в рассмотрении данных вопросов примут участие представители ЕС, ОБСЕ, МАГАТЭ и других международных организаций.

По его словам, первый вопрос будет рассмотрен 13 февраля. В тот день украинская делегация предложит рассмотреть защиту объектов критической инфраструктуры. Он отмечает, что мир стал слишком зависим от таких объектов.

"Потому что мир настолько технологичен, что мы даже сами не представляем, что значит отключить электроэнергию, например, в таком городе как Нью-Йорк: это намного сложнее и опаснее, чем просто не будет света в квартирах. А тем более, при нынешних террористических угрозах. Фактически, это один из сегментов гибридных войн, о которых сейчас много говорят. Конечно, эта тема очень актуальна в первую очередь для Украины, но не менее актуальна и для многих других стран", – сказал Ельченко.

Он подчеркнул, что по завершению рассмотрения данного вопроса планируется принятие специальной резолюции.

Также 21 февраля будет рассмотрен второй вопрос – урегулирование конфликтов в Европе, который для Украины является более актуальным.

"Как ни странно, но этот вопрос в целом не рассматривался в рамках Совета Безопасности лет 20. Последний раз, когда это было примерно в таком же формате, это происходило во время войн на Балканах, в разгар постюгославских конфликтов. А это середина 90-х. Для нас это важно в контексте ситуации на Донбассе. Именно в контексте того, что это европейский конфликт, который угрожает не только Европе, но и всему миру. И что он очень далек от урегулирования. Для других стран, со стороны почти всех членов ЕС, также огромный интерес к этой теме, потому что вопрос европейской безопасности это не только НАТО. С другой стороны, будет возможность вновь поднять вопрос так называемых "замороженных конфликтов"", – сказал Ельченко.

Он сообщил, что на эту дискуссию приглашены Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Ф.Могерини, Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии С.Курц, генеральный секретарь ОБСЕ Л.Дзаньер. Возможно, будут еще представители других европейских организаций, ГУАМ и тому подобное.

Отметим, что недавно главной в Совбезе была Россия, представитель которой вступил в данные полномочия с 1 октября. Украинская же делегация будет главенствовать в феврале.

Как известно, главенство в Совбезе ООН определяется поочередно на термин до одного месяца для каждой страны, которая считается непостоянным или постоянным членом Совета безопасности. Страны-руководители выбираются в английском алфавитном порядке.
вопрос, сб оон, украинская делегация, Ельченко

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