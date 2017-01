Главой МИД Канады стала этническая украинка Христя Фриланд: что мы знаем о ней

Новым министром иностранных дел Канады в правительстве Джастина Трюдо была назначена этническая украинка Христя Фриланд. До прихода в политику она занималась журналистикой и писала книги. В правительстве Канады Фриланд была министром международной торговли.

Христя Фриланд – уроженка Канады украинского происхождения. Ее родители – мать Галина Хомяк, украинка по происхождению, и отец – канадец Дональд Фриланд – были адвокатами. Фриланд училась в Адриатическом колледже объединенного мира, а также получила степень бакалавра в Гарварде и магистра в Оксфорде.

Христя Фриланд. Фото: twitter.com/cafreeland

Карьеру журналиста Фриланд начала в Украине в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post і The Economist. Позже она работала в Financial Times в Лондоне в качестве заместителя редактора, редактора британских новостей, начальника московского бюро, корреспондента в Восточной Европе и редактора уикенд издания и сайта FT.com.

После нескольких лет работы заместителем редактора канадской газеты Globe and Mail, Фриланд стала управляющим директором Financial Times в США. В 2010 году она перешла на пост редактора в Thomson Reuters, а позже стала редактором Thomson Reuters Digital.

Христя Фриланд и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: twitter.com/cafreeland

В 2013 году Фриланд уволилась из Thomson Reuters, где на тот момент была управляющим редактором, и объявила о намерении баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии. Выиграв праймериз, в ноябре 2013 года она была избрана в канадский парламент, а в 2015 году стала министром международной торговли Канады. Проработав на посту немного больше года, Фриланд была назначена министром иностранных дел Канады.

Христя Фриланд с семьей. Фото: twitter.com/cafreeland

Кроме того, Фриланд является автором нескольких книг. Она замужем за британским писателем и репортером The New York Times Гремом Боули, вместе они воспитывают троих детей.

Реакция Украины

В Украине новость о назначении Фриланд на пост главы МИД Канады восприняли положительно.

"Гордимся и поддерживаем", – написал на своей странице в соцсети о назначении Фриланд президент Украины Петр Порошенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригласил ее посетить Украину в новом качестве.

Уявляю собі перші переговори міністрів закордонних справ двох держав, які ведуться українською мовою! @cafreeland — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 января 2017 г.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, в свою очередь, написал, что "Украина знает, что голос Канады в поддержку свободы и сотрудничества будет еще сильнее".

Minister Chrystia Freeland, good luck! Ukraine knows that Canada's voice in support of freedom and cooperation will be even stronger! pic.twitter.com/loCfatQ61R — Andriy Shevchenko (@AShevch) 10 января 2017 г.

В комментарии Укринформ Шевченко отметил, что на посту главы МИД Канады Фриланд в первую очередь будет отстаивать интересы своей страны, а Украине не стоит рассчитывать на поблажку из-за ее происхождения.

"Она безгранично любит Украину, растит в украинском духе своих детей и является большой гордостью украинской общины Канады. Именно за это Христя оказалась в списке невъездных канадских политиков, введенном в РФ. С другой стороны, надо помнить, что на этой должности Христя Фриланд является министром Канады, а не украинской общины", – заявил Шевченко, – Главой МИДа стал человек, который хорошо знает Украину и понимает её сильные и слабые стороны, однако, если кто-то рассчитывает, что её украинское происхождение будет давать нам поблажки – это иллюзия", – заявил Шевченко.

Отметим, что Фриланд – одна из 13-ти канадских официальных лиц, которым президент России Владимир Путин в 2014 году запретил въезд в страну из-за поддержки Украины.

Ожидания

Назначение Фриланд на пост главы МИД Канады – позитивная для Украины новость, рассказал "Сегодня.ua" политолог Владимир Фесенко

"Это человек, который очень хорошо знает Украину, с большой симпатией относится к своей исторической родине. Думаю, что Христина Фриланд уже сыграла очень большую роль в укреплении связей между Канадой и Украиной на своей предыдущей должности – она уже работала в правительстве министром торговли", – сказал он.

Эксперт отмечает, что именно за время ее пребывания на предыдущем посту была завершена работа по подготовке и подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Так, по мнению Фесенко, в завершении этой работы есть большая личная заслуга именно Фриланд. Впрочем, Канада, вне зависимости от состава правительств, активно поддерживала Украину, отмечает эксперт.

"Для нас Канада является одним из наших главных партнеров, в частности "Большой семерки", – отмечает Фесенко, – И Канада нам очень активно помогала с первого года конфликта на Востоке Украины… И то, что Христина Фриланд сейчас стала министром иностранных дел в канадском правительстве, на мой взгляд, является еще и признаком того, что украинский вопрос является одним из приоритетов для канадского правительства".

По словам Фесенко, Фриланд является специалистом не только по международной политике, но и по украинскому вопросу, и при назначении ее на пост министра иностранных дел учитывался, в том числе, и этот фактор, считает он. После назначения, Фриланд будет еще больше способствовать укреплению партнерских отношений между Канадой и Украиной.

"Соответственно, Канада с еще большей активностью будет поднимать украинских вопрос на саммитах "Большой семерки" и на других международных форумах. Поэтому, я думаю, что принципиально важно, что у нас есть такие влиятельные и авторитетные друзья в правительствах стран "Большой семерки", – сказал Фесенко.

Что же касается взаимодействия Канады с другими странами, то приоритеты ее внешней политики с назначением Фриланд принципиально не изменятся, считает политолог. Основной из них – сотрудничество с США. В частности, одним из главных приоритетов в работе Фриланд будет развитией отношений с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Канада будет выступать за единство западного мира, осуществлять миротворческую деятельность, а активность ее внешней политики на европейском, в частности, на украинском рынке усилится, считает Фесенко.

Напомним, что летом 2016 года Канада и Украина подписали соглашение о зоне свободной торговли.