Главы МИД Украины и Дании отправились на Донбасс

Сегодня, 10:46

Климкин и Самуэльсен посетят Мариуполь

Павел Климкин и Андерс Самуэльсен едут в Мариуполь. Фото: twitter
Павел Климкин и Андерс Самуэльсен едут в Мариуполь. Фото: twitter

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Дании Андерс Самуэльсен отправились из Днепра в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"МИД Украины и Дании П.Климкин и А.Самуэльсен по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах", – говорится в сообщении МИД в Twitter.

Напомним, 30 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном основные приоритеты углубления двустороннего взаимодействия и планы правительства о продолжении реформ в Украине.
Дания, Украина, Донбасс, Мариуполь, климкин, самуэльсен

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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