Главы МИД Украины и Дании отправились на Донбасс
Климкин и Самуэльсен посетят Мариуполь
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Дании Андерс Самуэльсен отправились из Днепра в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"МИД Украины и Дании П.Климкин и А.Самуэльсен по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах", – говорится в сообщении МИД в Twitter.
МЗС України та Данії П.Клімкін та А.Самуельсен по дорозі в #Маріуполь.Важливий візит,щоб побачити ситуацію на місцях pic.twitter.com/vj8JTtROmH— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 31 января 2017 г.
Напомним, 30 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном основные приоритеты углубления двустороннего взаимодействия и планы правительства о продолжении реформ в Украине.
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