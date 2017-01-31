Главы МИД Украины и Дании отправились на Донбасс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Дании Андерс Самуэльсен отправились из Днепра в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"МИД Украины и Дании П.Климкин и А.Самуэльсен по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах", – говорится в сообщении МИД в Twitter.

МЗС України та Данії П.Клімкін та А.Самуельсен по дорозі в #Маріуполь.Важливий візит,щоб побачити ситуацію на місцях pic.twitter.com/vj8JTtROmH — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 31 января 2017 г.

Напомним, 30 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном основные приоритеты углубления двустороннего взаимодействия и планы правительства о продолжении реформ в Украине.