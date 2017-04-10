Гонтарева дала мрачный прогноз по реформам в Украине

Вчера, 13:39

Глава НБУ назвала ключевую задачу для закрепления изменений в стране 

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ
Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева уверена, что Украину ждут непростые времена на пути реформ, в которые Нацбанк должен сохранить свою независимость. Об этом Гонтарева заявила на пресс-конференции, посвященной ее отставке.

"Я считаю, что сейчас сопротивление изменениям и реформам будет только усиливаться", – считает Гонтарева. Глава НБУ также отметила, что и раньше во многих ведомствах реформы саботировались.

Она предостерегла, что все усилия НБУ могут оказаться напрасными, если не удастся отстоять независимость Нацбанка.

"Уверена, что для всей финансовой системы, для ее дальнейшего роста является очень важной последовательность и сохранение политики Нацбанка. Хочу еще раз подчеркнуть: Нацбанк вне политики. Это норма и стандарт для всех развитых стран. И если наша страна хочет стать развитой, Нацбанк должен быть вне политики. Центральный банк должен оставаться независимым", – считает Гонтарева.

Как сообщалось ранее, решение о своей отставке Гонтарева не считает политическим. Кроме того, глава НБУ считает, что ее преемника на этой должности ждет политическое давление.

Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.

В то же время, по словам главы НБУ, других изменений в составе правления Национального банка не произойдет.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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