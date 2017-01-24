Гордон предложил радикальный вариант в отношении Крыма

Излечить оккупированный Крым от заразы "русского мира" можно, отгородившись на время от полуострова и показать пророссийски настроенным крымчанам, что в составе Украины жить лучше. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne общественный деятель и журналист Дмитрий Гордон.

Он отметил, что Украина не имеет право разбрасываться своими территориями, в том числе и Крымом.

"Крым был всегда дотационный, это правда. Во мне борются два мнения. Первое мнение – никому не позволено разбрасываться территориями государства, а Крым – это территория Украины, что зафиксировано во всех международных документах. И если мы говорим о справедливости и о приверженности международному праву, то я повторяю, что Крым – это территория Украины", – заявил Гордон.

Однако он считает, что на время можно было бы отгородиться от полуострова, объявив эту территорию временно оккупированной. Журналист подчеркнул, что крымчане тогда почувствуют, что такое Приднестровье, Абхазия и т.д.

"Это с одной стороны. С другой стороны, учитывая настроения крымчан, и дочан, и луганчан, учитывая ситуацию, которая сложилась, отравленность населения российской пропагандой, российское военное вторжение на территорию Крыма, Донецкой и Луганской областей, я бы на сегодняшний день объявил бы эти территории временно оккупированными. Отгородился бы от них стеной, вывез бы всех, кто хочет выехать оттуда, дал бы им за счет государственных программ работу, жилье и так далее. Я перестал бы платить пенсии всем, кто остался на тех территориях и строил бы процветающую Украину. И когда Украина станет процветающей, пусть они оттуда из-за забора посмотрят на то, что есть у них, и на то, что есть у нас. Как Абхазия и Южная Осетия смотрят сейчас на Грузию, как Приднестровье нищее смотри сейчас на Молдову. И тогда подумать, брать их или не брать", – сказал Гордон.

Ранее вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявляла, что украинские политики должны защищать территорию Украины, а не торговать ею, так как ни Донбасс, ни Крым сдавать или менять не будут. Так она ответила на инициативу народного депутата Надежды Савченко, которая выдвинула идею отказаться от Крыма ради возвращения Донбасса.

В свою очередь президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что временно оккупированный Крым вернется Украине.