ГПУ арестовала пенсионный счет беглого замначальника УВД Одесской области

Бывший заместитель начальника милиции в Одесской области Дмитрий Фучеджи, который находится в розыске с 15 мая 2014 года и скрывается на территории России, по поддельным документам оформил себе пожизненную пенсию за выслугу лет. Генеральная прокуратура Украины наложила арест на пенсионный счет Фучеджи.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Выяснилось, что должностные лица Главного управления МВД Украины в Одесской области на протяжении октября 2014 года, превышая свои служебные полномочия, действуя в интересах Дмитрия Фучеджи, подали в главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области заведомо ложные документы, заполненные не им, но от его имени, для назначения пенсии. Прокуратура уверена – они умышленно совершили действия, которые явно выходят за пределы предоставленных им прав и полномочий.

С 27 июня 2014 года разыскиваемый Дмитрий Фучеджи получал пожизненную пенсию за выслугу лет.

Кроме этого, сотрудники филиала Одесского областного управления АО "Ощадбанк" через кассу выдали дочери Дмитрия Фучеджи свыше 51 тысячи гривен. Она, не имея законных оснований, в период с 7 октября 2014 по 1 ноября 2016 получила более 158 тысяч гривен, которые зачислялись на счет, открытый на имя Дмитрия Фучеджи. Деньги она использовала по своему усмотрению.

11 декабря 2016 года судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства, находящиеся на этом счету и остановил расходные операции по нему.

На основании изъятых документов 7 декабря 2016 года назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Фучеджи подозревают в превышении служебных полномочий во время штурма городского управления милиции 4 мая 2014 года – тогда он принял решение освободить и выпустить задержанных на Куликовом поле "антимайдановцев".

На следующий день он покинул Украину и с июня 2014 года находится в розыске. Кроме того, Фучеджи является фигурантом уголовных производств, открытых за события 25 ноября 2013 года и 19 февраля 2014 года.