Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова http://www.segodnya.ua/img/article/7856/43_main.1483557535.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/43_tn.1483557535.jpg Политика Его обвиняют в госизмене, организации захвата зданий и содействии "ЛНР"

ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова

Сегодня, 21:18

Его обвиняют в госизмене, организации захвата зданий и содействии "ЛНР"

Александр Ефремов, фото daily.rbc.ua
Александр Ефремов, фото daily.rbc.ua

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении главы фракции "Партии регионов" в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает телеканал "112 Украина".

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины 4 января 2017 года направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова о совершении им ряда преступлений…", – написал Луценко.

Как отмечает генпрокурор, Ефремова обвиняют в организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти – Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook добавила: "Следует отметить, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве было завершено 9 декабря 2016 года, с того времени сторона защиты, в том числе бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины А. Ефремов, знакомились с материалами досудебного расследования. Работаем дальше".

Напомним, 3 января Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу, где ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ряд других преступлений.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны ему инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Напомним, ранее в ГПУ заявили, что завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Ефремова.

Ефремов подозревается в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации и пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области (ч. 3 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины).

Кроме этого, политик обвиняется в совершении преднамеренных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение установленного Конституцией порядка, по предварительному сговору группой лиц, что привело к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК), а также организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК).

Также Ефремов подозревается в государственной измене, то есть деянии, преднамеренно совершенном гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК).
суд, Луценко, Ефремов, расследование, изменения, границы, нарушение, неприкосновенность, деятельность

Вы сейчас просматриваете новость "ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Александр Ефремов. Фото: w-n.com.ua

Луценко не исключил, что дело Ефремова будут рассматривать в Луганской области

27 Декабря 2016, 19:28

Генпрокурор говорит, что сейчас Ефремов знакомится с материалами досудебного следствия 

Политика

Александр Ефремов. Фото: cxid.info

Рассмотрение апелляции на арест Ефремова перенесли на 5 января

20 Декабря 2016, 19:28

Суд отклонил ходатайство адвокатов Ефремова об отводе прокурора

Политика

Александр Ефремов. Фото: Зеркало недели

Апелляционный суд продолжит рассматривать вопрос об аресте Ефремова 20 декабря

13 Декабря 2016, 19:41

Прокуроры попросил суд перенести заседание для ознакомления с дополнительными документами

Политика

Александр Ефремов. Фото: Зеркало недели

Луценко заверил, что дело Ефремова будет в суде уже в начале следующего года

2 Декабря 2016, 04:01

Ефремов несколько месяцев находится в СИЗО

Политика

Александр Ефремов. Фото: zn.ua

Суд оставил экс-главу регионалов Ефремова под стражей

24 Ноября 2016, 22:10

Ефремов отказался от услуг своих трех адвокатов

Политика

Александр Ефремов. Фото: РБК-Украина

"Экстренный" суд по делу Ефремова перенесли на понедельник

19 Ноября 2016, 18:04

Ефремов заявил, что заседание собрали экстренно, за полчаса до начала. По его мнению, это было сделано для того, чтобы на заседании не присутствовала пресса 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.