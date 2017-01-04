ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова

Его обвиняют в госизмене, организации захвата зданий и содействии "ЛНР"

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении главы фракции "Партии регионов" в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает телеканал "112 Украина".

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины 4 января 2017 года направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова о совершении им ряда преступлений…", – написал Луценко.

Как отмечает генпрокурор, Ефремова обвиняют в организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти – Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook добавила: "Следует отметить, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве было завершено 9 декабря 2016 года, с того времени сторона защиты, в том числе бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины А. Ефремов, знакомились с материалами досудебного расследования. Работаем дальше".

Напомним, 3 января Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу, где ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ряд других преступлений.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны ему инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Напомним, ранее в ГПУ заявили, что завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Ефремова.

Ефремов подозревается в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации и пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области (ч. 3 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины).

Кроме этого, политик обвиняется в совершении преднамеренных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение установленного Конституцией порядка, по предварительному сговору группой лиц, что привело к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК), а также организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК).

Также Ефремов подозревается в государственной измене, то есть деянии, преднамеренно совершенном гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК).