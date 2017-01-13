Гройсман еле сдержался: суд обязал вернуть итальянке контрабандный 1 млн долларов

Апелляционный суд Киева обязал вернуть гражданке Италии 1 млн долл., которые она незаконно пыталась вывезти. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает телеканал "112 Украина".

"Решением Апелляционного суда таможню обязали вернуть изъятые деньги, а гражданку Италии признать невиновной", – сказал он.

По его словам, во время судебного заседания представителю таможни не предоставили слова.

"Судья зачитал решение суда и закрыл заседание. Представляете, судья Апелляционного суда Мельник В. В. У меня была информация, что таможенникам предлагали взятку в размере 200 тыс. долл. за возврат денег, они на это не пошли. Вот и все", – отметил премьер.

Гройсман сообщил, что 25 млн грн должны быть изъяты в пользу государства.

Он сказал, что сегодня обратится с просьбой немедленно проверить данное решения суда. Премьер сказал, что по этому поводу нужно обратиться к НАБУ.

"Все остальное, что бы я хотел сказать судье, я удержусь, потому что это будут только сигналы пип в эфире телеканалов", – добавил он.

Напомним, в конце октября 2016 г. в помещении VIP-терминала аэропорта "Жуляны" сотрудники таможни задержали гражданку Италии, которая пыталась вывезти в Милан более 1 млн долл. В ГФС сообщали, что женщина заявила об отсутствии валютных средств, а по требованию таможенников предъявить свой багаж к осмотру отказалась, ссылаясь на то, что она якобы является дипломатом. Предъявить свой дипломатический паспорт гражданка не смогла, и таможенники в присутствии осмотрели ее багаж, где нашли деньги. Они были спрятаны в опечатанных коробках из под обуви.

В результате суд принял решение о конфискации изъятых средств.