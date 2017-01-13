Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Гройсман еле сдержался: суд обязал вернуть итальянке контрабандный 1 млн долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7878/84_main.1484297727.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/84_tn.1484297727.jpg Политика Премьер поручил проверить немедленно проверить решение суда

Гройсман еле сдержался: суд обязал вернуть итальянке контрабандный 1 млн долларов

Сегодня, 10:54

Премьер поручил проверить немедленно проверить решение суда

Суд обязал вернуть итальянке контрабандный 1 млн долларов. Фото: из открытых источников
Суд обязал вернуть итальянке контрабандный 1 млн долларов. Фото: из открытых источников

Апелляционный суд Киева обязал вернуть гражданке Италии 1 млн долл., которые она незаконно пыталась вывезти. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает телеканал "112 Украина".

"Решением Апелляционного суда таможню обязали вернуть изъятые деньги, а гражданку Италии признать невиновной", – сказал он.

По его словам, во время судебного заседания представителю таможни не предоставили слова.

"Судья зачитал решение суда и закрыл заседание. Представляете, судья Апелляционного суда Мельник В. В. У меня была информация, что таможенникам предлагали взятку в размере 200 тыс. долл. за возврат денег, они на это не пошли. Вот и все", – отметил премьер.

Гройсман сообщил, что 25 млн грн должны быть изъяты в пользу государства.

Он сказал, что сегодня обратится с просьбой немедленно проверить данное решения суда. Премьер сказал, что по этому поводу нужно обратиться к НАБУ.

"Все остальное, что бы я хотел сказать судье, я удержусь, потому что это будут только сигналы пип в эфире телеканалов", – добавил он.

Напомним, в конце октября 2016 г. в помещении VIP-терминала аэропорта "Жуляны" сотрудники таможни задержали гражданку Италии, которая пыталась вывезти в Милан более 1 млн долл. В ГФС сообщали, что женщина заявила об отсутствии валютных средств, а по требованию таможенников предъявить свой багаж к осмотру отказалась, ссылаясь на то, что она якобы является дипломатом. Предъявить свой дипломатический паспорт гражданка не смогла, и таможенники в присутствии осмотрели ее багаж, где нашли деньги. Они были спрятаны в опечатанных коробках из под обуви.

В результате суд принял решение о конфискации изъятых средств.
деньги, кабмин, суд, контрабанда, судья, гройсман, Апелляционный суд, итальянка

Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман еле сдержался: суд обязал вернуть итальянке контрабандный 1 млн долларов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Пограничник требовал взятку у контрабандистов за разработанную схему

Вчера, 17:35

Сотрудники прокуратуры задержали его на автозаправке во время  передачи денег

Одесса

В Румынию пытались незаконно вывезти 56 вагонов украинского леса

6 Января, 22:51

Древесина, которую планировали незаконно экспортировать, изъят

Происшествия и криминал

Тонны спирта привезли из Молдовы

В Украине нашли фуры с 74 тоннами контрабандного спирта

4 Января, 13:24

Контрафакт завозили из Молдовы по поддельным документам

Одесса

Фото: pixabay.com

Одесский суд приговорил иностранца к 7 годам тюрьмы за контрабанду кокаина

27 Декабря 2016, 16:45

Гражданин Египта решил улучшить свое материальное положение 

Украина

По словам эксперта, Украина лидирует по контрабанде сигарет из-за их низкой стоимости на фоне европейских. Фото: PA Wire/Press Association Images / Scanpix

Украина уступила Польше первое место по контрабанде сигарет

24 Декабря 2016, 05:21

Согласно отчету Всемирной таможенной организации о нелегальной торговле в 2015 году, Украина заняла второе место по контрабанде сигарет.  

Одесса

Двух наркоторговцев задержали прямо в почтовом отделении. Фото: AFP

СБУ в Одессе перекрыла канал поставки психотропов из Европы

22 Декабря 2016, 18:38

В доме у одного из задержанных обнаружили три пакета с наркотическим веществом PVP и нарколабораторию

Запад

Двое украинцев пытались провезти сигареты в торте

21 Декабря 2016, 19:33

Произведение кондитерского искусства показалось таможенникам подозрительным

Мнения

Александр Турчинов. Фото: thekievtimes.ua

Турчинов хочет полностью заблокировать оккупированную часть Донбасса

16 Декабря 2016, 12:02

Чиновник выступает за запрещение любых перемещений товаров и грузов через линию разграничения

Харьков

Пограничники задержали "серебряного" человека

14 Декабря 2016, 21:38

Контрабандист пытался провезти в Россию драгоценности в жилетке

Запад

Таможенники крышевали контрабанду. Фото: golos.ua

На Закарпатье таможенники "крышевали" канал контрабанды

7 Декабря 2016, 14:19

Незаконную деятельность зафиксировали сотрудники спецслужб

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.