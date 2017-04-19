Гройсман – о безвизе: Украинцев не должны считать людьми второго сорта

Украина получает безвизовый режим с Европейским союзом (ЕС) позже, чем рассчитывала. Однако получение "безвиза" свидетельствует о больших изменениях в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

"К сожалению, это происходит позже, чем мы планировали. Но все почти 150 мероприятий, которые нужно было предпринять для того, чтобы безвизовый режим был принят, и парламент, и правительство и президент выполнили для того, чтобы все это стало реальностью. Но это не то, что можно назвать большим подарком. Визовый режим для украинцев – это рудимент старой системы, которая ограждала прекрасную 45-миллионную страну в центре Европы от цивилизованного мира", – заявил Гройсман.

При этом, по словам премьера, страна готова меняться и дальше.

"Мы сделаем все, чтобы украинцев во всех уголках мира уважали, чтобы никто не считал нас людьми второго сорта. Поэтому мы должны снять все барьеры, которые у нас есть и двигаться динамично, в том числе меняя страну изнутри. Ратификация соглашения с Европейским Союзом – это свидетельство того, что Украину признают, и свидетельство того, что Украина будет меняться и дальше", – сказала Гройсман.

Кроме того, премьер раскритиковал наличие очередей за биометрическими паспортами.

"Мы много сделали для того, чтобы эту систему децентрализовать, передать многие полномочия на места. Если у нас люди будут стоять в очередях к паспортистам, то это еще один рудимент, который необходимо выбить из наших служб, которые, возможно, неправильно организовали работу на местах. Паспортист должен быть вежливым и работать быстро, чтобы ни у кого не возникало негативной реакции на получение этих услуг", – отметил Гройсман.

По его словам, когда "безвиз" будет принят окончательно, властям нужно будет надлежащим образом организовать работу всех служб – пограничных, консульств, посольств.

"Очень важно, чтобы люди не оставались одни со своими проблемами. Если необходимо, должны быть такие представители этих служб, возможно, в первых пунктах пересечения границы. Возможно, сделать межведомственные рабочие группы на границах, чтобы они отрабатывали технические вопросы, которые нужно будет отрегулировать", – отметил Гройсман.

Напомним, 82% депутатов Европарламента поддержали 6 апреля предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. Это голосование является фактически определяющим результат процесса. Но формально решение должно пройти еще несколько этапов, после чего оно вступит в силу (ориентировочно в июне-июле этого года).