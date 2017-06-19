Гройсман поблагодарил ЕС за продление санкций против РФ

Сегодня, 17:20

По его словам, именно к такому подходу он и призывает международных партнеров

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил благодарность Совету ЕС за решение продлить санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Санкции против России должны быть продолжены. Именно к такому подходу я и призываю наших международных партнеров. Благодарен Совету ЕС за сегодняшнее решение продлить так называемый "крымский пакет" антироссийских санкций. Крым – это Украина", – написал он.

Как сегодня стало известно, Европейский союз "наказал" оккупированные Крым и город Севастополь продлением санкций еще на год за незаконную аннексию полуострова Россией.
В свою очередь в России негативно отнеслись к решению Евросоюза.

"Традиционно негативная (позиция), мы по-прежнему не согласны с этими санкциями. Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами", – сказал Песков.
Россия, Крым, санкции, гройсман

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"Сегодня"

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