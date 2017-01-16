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Гройсман пообещал Байдену продолжить реформы в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7885/48_main.1484558632.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/48_tn.1484558632.jpg Политика Премьер-министр отметил вклад вице-президента США в реформирование Украины и заверил, что будет продолжать работу в том же направлении

Гройсман пообещал Байдену продолжить реформы в Украине

Сегодня, 11:24

Премьер-министр отметил вклад вице-президента США в реформирование Украины и заверил, что будет продолжать работу в том же направлении

Байден на встрече с Гройсманом в Кабмине. Фото: Facebook
Байден на встрече с Гройсманом в Кабмине. Фото: Facebook

Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с вице-президентом США Джо Байденом заверил высокопоставленного гостя в продолжении политики реформирования Украины, которую поддерживал американский политик, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Я хочу заверить вас в том, что мое правительство и я лично, как премьер-министр, не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри страны. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в нашем государстве. Мы будем делать все для того, чтобы Украина состоялась, чтобы усилия, которые прилагались и прилагаются, привели нас к успеху. Я точно знаю, что изменения, которые мы делаем, будут лучшим вкладом в успех нашей страны", – заявил Гройсман.

Премьер отметил вклад Байдена в реформирование Украины и пообещал, что правительство и дальше будет добиваться позитивных изменений в стране.

Кроме того глава украинского правительства поблагодарил Байдена за помощь в мобилизации международного сообщества в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Ваша личная роль, особенно в последние годы борьбы за нашу независимость, является чрезвычайно важной для нашей страны во всех сферах, – подчеркнул Гройсман. – Я хочу поблагодарить за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в вашем сердце. Я знаю, что через четыре дня ваше внимание к нашему государству не будет меньшим, чем была до сих пор".

Напомним, сегодня Джо Байден прилетел в Украину для встречи с Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петров Порошенко.

Отметим, что это последняя встреча американского политика с украинскими политическими лидерами в качестве вице-президента США, так как 20 января заканчивается срок его пребывания на занимаемой должности.
премьер, Байден, гройсман, реформы

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Источник:

"Сегодня"

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