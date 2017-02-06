Гройсман собирается обсудить в Брюсселе ход реформ в Украине

Шубель отметил, что предполагается, что премьер в ходе двудневного визита будет обсуждать в ЕС реформ в Украине, "где Киев продемонстрировал хороший прогресс"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен посетить с рабочим визитом Брюссель 9-10 февраля. Об этом заявил начальник отдела двусторонних отношений со странами Восточного партнерства Европейской службы внешнеполитической деятельности Дирк Шубель.

В ходе заседания комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента в понедельник он сообщил, что утром глава европейской дипломатии Федерика Могерини обсуждала ситуацию в Украине с министрами иностранных дел стран ЕС в рамках Совета министров иностранных дел.

Шубель отметил, что изначально в ходе обсуждения планировалось сосредоточится на проведении реформ в Украине, где Киев продемонстрировал хороший прогресс. Кроме этого, европейские дипломаты обсудили события на Донбассе.

Начотдела двусторонних отношений со странами Восточного партнерства сообщил, что "во второй половине недели премьер-министр Гройсман будет в городе (Брюсселе – Ред.), 9-10 февраля, и тогда мы продолжим наше обсуждение", – сказал он.

Шубель отметил, что вопрос Украины является одним из приоритетов внешнеполитической деятельности ЕС.

Напомним, на заседании Совета главы МИД стран Европы озвучили свои позиции по санкциям против РФ.