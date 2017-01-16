Гройсман высказал Байдену, что думает о помощи США Украине

Премьер-министр Владимир Гройсман высоко оценил военную помощь Украине Администрацией действующего президента США Барака Обамы, а также санкционное давление на Россию. Об этом он сказал во время встречи с вице-президентом США Джо Байденом, передает пресс-служба Кабмина.

Премьер напомнил, что усилия нынешней Администрации Белого дома оказали существенную помощь в противостоянии российской агрессии в виде военного вооружения нелетального характера, проведение тренировок украинских военных, медицинской помощи раненым и экспертной помощи на проведение внутренних реформ. Также он отметил принятое решение о предоставлении кредитных гарантий объемом 3 млрд долларов.

Кроме того Гройсман высоко оценил санкционную политику США в отношении Российской Федерации и поздравил недавнее продление санкций против политиков и компаний из России.

"Санкции должны оставаться в силе до момента полной имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым", – подчеркнул глава украинского правительства.

Также, по словам Гройсмана, Украина рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Он отметил важность помощи США для трансформации Украины в ключевых направлениях, среди которых: реформирование таможенной службы, борьба с коррупцией, проведение децентрализации и поддержка энергетической безопасности.

Как сообщалось, Владимир Гройсман заверил Джо Байдена в продолжении политики реформирования Украины, которую поддерживал американский политик.

Ранее сообщалось, что Байден решил упростить работу своего преемника Майка Пенса на посту вице-президента, предоставив ему записки, в которых говорится, как лучше наладить сотрудничество с украинскими и иракскими властями.

Напомним, сегодня Джо Байден прилетел в Украину для встречи с Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петров Порошенко.

Отметим, что это последняя встреча американского политика с украинскими политическими лидерами в качестве вице-президента США, так как 20 января заканчивается срок его пребывания на занимаемой должности.