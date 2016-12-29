Хит от гарантов: президенты Украины "спели" смешной новогодний Jingle Bells (видео)
Нынешний и бывшие главы государства порадовали украинцев юморным поздравлением с Новым годом
В сети появилось видео, как все президенты независимой Украины, "поздравили" украинцев с Новым годом зажигательной песней. Соответствующее "видеопоздравление" создала команда ТСН.ua, разместив на своем YouTube-канале.
Таким образом, новогодняя композиция включает в себя нарезку из прошлых поздравлений (начиная с начала независимости государства) президентов Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко. В ролик попали кадры 11 поздравлений за 25 летнюю историю независимой Украины.
В новогоднем поздравлении гаранты порадовали украинцев традиционной песней Jingle Bells.
Отметим, что из всех президентов больше всех насмешил Янукович, который за весь ролик смог выдавить из себя одно слово "Елка".
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