Хит от гарантов: президенты Украины "спели" смешной новогодний Jingle Bells (видео)

В сети появилось видео, как все президенты независимой Украины, "поздравили" украинцев с Новым годом зажигательной песней. Соответствующее "видеопоздравление" создала команда ТСН.ua, разместив на своем YouTube-канале.

Таким образом, новогодняя композиция включает в себя нарезку из прошлых поздравлений (начиная с начала независимости государства) президентов Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко. В ролик попали кадры 11 поздравлений за 25 летнюю историю независимой Украины.

В новогоднем поздравлении гаранты порадовали украинцев традиционной песней Jingle Bells.

Отметим, что из всех президентов больше всех насмешил Янукович, который за весь ролик смог выдавить из себя одно слово "Елка".