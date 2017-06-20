"Или уберите мусор, или в отставку": в Раде обратились к Садовому

Сегодня, 11:11

В БПП указали на неэффективную трату 350 млн грн на решение проблемы с мусором


Народный депутат от БПП Оксана Юринец призвала мэра Львова Андрея Садового решить проблему с мусором в его городе или уйти в отставку. Об этом она заявила сегодня на пленарном заседании с трибуны парламента, передает "Украинская правда".

"Андрей Иванович, немедленно решайте проблему с мусором или добровольно идите в отставку. Да, идите в отставку, потому что вы не можете это сделать", – сказала депутат.

По ее словам, в предвыборных обещаниях Садовой заявлял, что уборка Львова от мусора будет у него в приоритете, однако он так и не построил перерабатывающий завод.

"За год со дня трагедии в Грибовичах Львовский горсовет потратил 350 миллионов на транспортировку отходов куда только можно по всей Украине, при том что правительство выделило 14 площадок (для строительства комплекса по переработке твердых отходов. – Ред.), однако львовская власть почему-то выбрала ими не воспользоваться", – подчеркнула Юринец.

Напомним, на днях премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к Андрею Садовому с требованием решить, наконец, вопрос с мусором. Он заявил, что не собирается нагибать через колено местное самоуправление в угоду львовскому мэру.
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