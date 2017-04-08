Интервью с экс-замгоссекретаря США: "Администрация Трампа изучает вопрос участия в "нормандском формате"

Администрации Украины и США продолжают подготовку к первой встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом. Изначально она должна была пройти в конце февраля, но сроки постоянно сдвигаются. Замглавы АП Константин Елисеев и глава МИДа Украины Павел Климкин уверяют "Сегодня", что встреча ради встречи не нужна, нужен – результат. Но важно также и то, чтобы переговоры украинского и американского лидеров прошли раньше, чем встреча Трампа с Путиным, которая, по мнению представителя Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгения Марчука, может состояться на саммите G20 в Гамбурге в июле.

Украине от нового хозяина Белого дома важно услышать, что США не будет договариваться с Россией за спиной Украины, а санкции против России будут действовать, пока Кремль не вернет Крым и не прекратит военную кампанию на Донбассе. Пока таких четких сигналов от новой американской Администрации мы не слышим. В блиц-интервью "Сегодня" в кулуарах Киевского форума по безопасности "республиканка", замгоссекретаря США по вопросам демократии и глобальных отношений (в 2001-2009 гг.) Пола Добрянски рассказала, чего ждать от Дональда Трампа, почему невозможна "big deal" между РФ и США, и рассматривают ли Штаты возможность участия в "нормандском формате".

Фото: belfercenter.org

- Прошло больше двух месяцев с момента инаугурации Дональда Трампа, а сформированной политики Белого дома по отношению к России и Украине мы до сих пор не видим. Когда мы услышим четкие месседжи о поддержке Украины и продлении санкций против России?

Я не согласна с посылом вашего вопроса. Администрация очень четко определила свою позицию по отношению к Украине и России. Секретарь обороны Мэттис был на Мюнхенской конференции и на Мюнхенской конференции, которая прошла в феврале, он определенно осуждал российскую агрессию в восточной Украине, а также незаконную аннексию Крыма (там же состоялась встреча вице-президента США Майка Пенса с Порошенко – Авт.). Недавно, буквально пару дней назад, госсекретарь США Рекс Тиллерсон на Комиссии Украина-НАТО (в Брюсселе 31 марта – Авт.) сделал несколько сильных заявлений. Он заявил, что наши санкции за Крым будут сохраняться, пока полуостров не вернется в Украину. Это по существу политика непризнания. Он также заявил о важности сохранения санкций по отношению к России, потому что нет прекращения огня на Востоке Украины, насилие продолжается, жизни потеряны… То есть, я думаю, позиция очень четкая, что украинская территориальная целостность и суверенитет должна быть обеспечена и соблюдена.

- Но дыма без огня не бывает. В Штатах продолжается скандал вокруг приближенных к Трампу людей, которых обвиняют в связях с Кремлем. Продолжается и расследование о вмешательстве России в президентскую избирательную кампанию в Америке.

Эти лица были частью кампании, расследование продолжается и здесь есть спекуляции. Но расследование должно пройти весь процесс. Но факт в том, что была ясно объявлена политика, как я уже сказала вам в своем предыдущем ответе.

- Соглашаетесь ли Вы с тем, что Трамп очень непредсказуем? Чего тогда от него можно ожидать по отношению к Украине и России?

Я думаю, что президент Трамп продемонстрировал огромное желание услышать разнообразие взглядов по многим темам. Я думаю, как говорят "республиканцы" и "демократы", что это (непредсказуемость – Авт.) одна из его черт. Но он очень хочет слышать хорошую аргументацию. Что касается того, чего мы можем ожидать здесь, я думаю, здесь будет ясность, не только по личным заявлениям Трампа в различных визитах, но, как мы уже могли увидеть, и по визитам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Ангелы Меркель, когда у них пресс-конференции и по различным вопросам, которые поднимаются, такие, как санкции, как НАТО… Итак, возвращаясь к сути, позиция этой Администрации понятна, я о ней сказала, сказала о важности санкций по отношению к России, пока мы не увидим, что Минские соглашения выполнены, а Крым не вернется в Украину.

- В Украине популярно мнение о возможности "big deal" между США и Россией по Украине за спиной самой Украины…

Во-первых, генсек НАТО еще в начале избирательной кампании написал письмо, в котором отметил важность Украины самостоятельно выбирать свое будущее. Заявления, которые были сделаны Администрацией, подчеркнули, что украинская территориальная целостность и суверенитет должны быть защищены, а Украина должна иметь право самостоятельно выбирать свое будущее. И другого пути быть не может.

- США могут стать официальным участником "нормандского формата"?

Здесь есть два момента. Во-первых, Администрация изучает, как можно продвинуться вперед по этому вопросу. И сейчас находится в консультациях с Европой, конечно же, также в консультациях с Украиной в этом контексте, и с Россией, как вы знаете. Так что все стороны проводят эту работу. Мое видение – США должны быть вовлечены (в "нормандский формат" – Авт.). Предыдущая Администрация не хотела быть за столом переговоров, который возглавляла канцлер Ангела Меркель. Я думаю, европейцы очень тяжело поработали и удержали санкции, так как обязательства не были выполнены, нет режима прекращения огня. Но мы должны двигаться дальше, потому что у нас новая Администрация, где, кстати, продолжают разрабатывать, как продвинуться в вопросе выполнения Минских соглашений. Поэтому, лично я считаю, что США должны быть за переговорным столом. Но, отвечая на ваш вопрос, это находится в процессе обсуждения и рассмотрения. Но сначала должны пройти консультации.